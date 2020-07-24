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【中美角力】胡錫進稱美國駐成都領館需在周一上午關閉　網民：什麼時候冒煙

國情動向 15:57 2020/07/24

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中美關係惡化，美國日前突然下令中國關閉駐休斯敦總領事館，中國外交部今日（24日）宣布，要求美方關閉駐成都總領事館，官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博表示，據其了解，關於中國要求美方關閉駐成都總領館，按照對等原則，中方也給了美方72小時實施關閉。中方是北京時間今天上午通知美方這一決定的，這意味着，北京時間星期一（27日）上午，美駐成都領館需要完成關閉。​​​​

胡錫進稍早前表示，中國外交部中午宣布了撤銷美國駐成都總領館的設立和運行許可。簡單說，就是把它關了。中國顯然不希望中美關係自由落體式下墜，但中方的這次對等反制，顯示北京不會在重大是非上，任憑美方濫作定義，胡作非為。為守底線，中方不會退卻、眨眼。​​​​

官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，據其了解，美國駐成都領館需在周一上午關閉。

網民看成都實況直播　喊「什麼時候冒煙」

由於央視有直播美國駐成都總領事館實況，不少網民在胡錫進的帖文下留言稱「直播裡最多的問題，什麼時候冒煙？」、「就是不冒煙，老美不會把文件涮火鍋吃了吧」。另有人稱「關閉成都大使館，讓人感覺太被動，別人做啥我們也做啥。我建議撤回我方熊貓。」，還有人說「中美要斷交，韭菜要挨刀！」

此前，中國駐休斯敦總領事館當地時間周二（21日）晚發生火警，美媒報道，當時領館人員正為遷離做準備，包括焚燒文件，居民看到濃煙滾滾，於是報警。

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責任編輯：孫民

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