【中美角力】蓬佩奧演說全文：共產主義中國與自由世界的未來

中美關係惡化之際，美國國務卿蓬佩奧於本港時間周五清晨在尼克遜總統圖書館發表中國政策演說。

美國國務院已公布蓬佩奧演講全文，以下為美國之音網站所刊的全文翻譯：

謝謝你，謝謝大家。謝謝州長的介紹，實在是過獎了。的確，你走進那個健身房，提起「蓬佩奧」的名字時，會有人悄悄耳語。我有個兄弟，馬克，真的是很棒，真的是很棒的籃球手。

再次為藍鷹儀仗兵和空軍下士凱拉·海史密斯和她精彩的國歌演唱鼓掌，怎麼樣？

也感謝勞瑞牧師動人的禱告，我想感謝休·休伊特和尼克遜基金會邀請我在這個重要的美國機構發表講話。很高興有一位空軍的人為我唱歌，一位海軍陸戰隊的人為我做介紹，而且他們讓陸軍的人站到了海軍的人的房子前。這一切都很好。

很榮幸來到約巴林達。尼克遜的父親在這裡建了這座房子，他在這裡出生長大。

感謝尼克遜中心董事會和工作人員使我和我的團隊今天的活動成為可能，在眼下這樣做絕非易事。

我們有幸看到在座的有些非常特殊的人，包括克里斯，我得以結識他，克里斯·尼克松。我還想感謝翠西·尼克松和朱莉·尼克松·艾​​森豪威爾對這次訪問的支持。

我還想感謝幾名勇敢的中國異議人士，他們遠道而來參加我們今天的活動。

所有的其他貴賓，所有的其他貴賓，感謝你們來到這裡。那些能夠坐在帳篷下面的人，你們一定是多付錢了。

也感謝那些收看直播的人。

最後，就像州長提到的，我出生在聖安娜，離這裡不太遠。今天在座的有我姐姐和姐夫。謝謝你們來。我敢打賭你們從來也沒想到我會站在這裡。

我今天的講話是一系列有關中國的演說的第四部分，我請國家安全顧問奧布萊恩、聯調局局長克里斯·雷和司法部長巴爾與我一道發表這些演說。

我們有一個非常明確的目的、一個真正的使命。這就是解釋美中關係的不同層面、幾十年來累積起來的那種巨大的關係失衡以及中國共產黨的霸權意圖。

我們的目標是表明，特朗普總統中國政策旨在解決的針對美國的威脅是顯而易見的，而且我們為確保這些自由制定了戰略。

奧布萊恩講到了意識形態。聯調局局長雷談到了間諜問題。司法部長巴爾講到了經濟。我今天的目標是為美國人民把這些匯總在一起，詳細闡述中國的威脅對我們的經濟、我們的自由乃至世界各地自由民主的未來意味著什麼。

明年將是基辛格博士秘密訪問中國半個世紀的一年，離2022年尼克遜總統訪華50周年也不太遠了。

大家知道，那時的世界大為不同。我們曾經想像，與中國接觸將會產生團結合作的光明未來。然而，因為中共未能履行對世界的承諾，今天我們都仍然戴著口罩，目睹大流行病死亡人數的上升。每天早晨，我們都在讀著打壓香港和新疆的新聞頭條，我們看到造成美國就業流失、沉重打擊美國各地、包括南加州這裡的經濟的中國不當貿易行為的驚人統計數字，我們目睹中國軍隊變得越來越強大並且越來越具威脅性。

從加利福尼亞這裡到我的故鄉堪薩斯州以至更遠的地方，美國人心靈和腦海中縈繞著這些問題，我也要重複它們：

與中國接觸50年後，美國人民現在有什麼成果可以示人？

我們的領導人提出的中國朝著自由與民主演變的理論被證明是正確的嗎？

這是中國所定義的「雙贏」局面嗎？

而且，從一位國務卿的視角來看，核心的是，美國更加安全了嗎？我們自身以及我們後代的和平前景是不是更大了？

我們必須承認一個無情的事實。如果我們希望有一個自由的21世紀，而不是習近平所夢想的中國世紀，我們必須承認一個無情的事實並應以此作為我們未來幾年和幾十年的指導：與中國盲目接觸的舊模式根本做不成事。我們絕不能延續這個模式。我們決不能重回這個模式。

特朗普總統非常明確地表示，我們需要一個戰略，保護美國經濟，還有我們的生活方式。自由世界必須戰勝這個新暴政。

在我好像急於要破壞尼克遜總統的遺產之前，我希望明確表示，他做的是他當時相信對美國人民最為有利的事情，而且他可能是對的。

他是一位出色的中國研究者、強悍的冷戰勇士、而且是中國人民的仰慕者，---我想我們大家都是。

必須要充分肯定的是，他認識到中國實在太重要了，不能被忽視，即使當時的中國因為自我施加的共產暴政而處在被削弱的狀態。

1967年，尼克遜在《外交事務》雜誌上發表的一篇非常著名的文章中解釋了他的未來戰略。這是他說的話。他說：「長遠來看，我們根本無法承受永遠讓中國留在國際大家庭之外…...除非中國改變，世界不會安全。因此，在我們對事件所能影響的範圍內，我們的目標應為引導改變。」

我認為這是整篇文章的關鍵詞：「引導改變」。

因此，尼克遜總統歷史性的北京之行，開啟了我們的接觸戰略。他崇高地尋求一個更為自由、更為安全的世界。他希望中國共產黨會對那個承諾做出回報。隨著時間的推移，美國決策者日益假定，隨著中國變得更為繁榮，它會開放，對內會變得更為自由，而且對外不那麼具有威脅性，更為友好。我敢肯定，一切似乎都顯得如此的勢在難免。

然而，勢在難免的時代結束了。我們一直在追尋的那種接觸政策沒有在中國境內帶來尼克松總統所希望引導的那種改變。

事實是，我們的政策，還有其它自由國家的政策，重振了中國失敗的經濟，看到的卻是北京反咬餵食給它的國際之手。

我們向中國公民張開了雙臂，換來的卻是中共利用我們自由與開放的社會。中國派出宣傳手進入我們的記者會、我們的研究中心、我們的高中和大學，甚至進入我們家長教師協會的會議。

我們把我們在台灣的朋友邊緣化，台灣後來成長為一個生機勃勃的民主。

我們給予中國共產黨及其政權本身特殊的經濟待遇，看到的卻是中共堅持要求在其踐踏人權的問題上保持沉默，把這作為允許西方公司進入中國的代價。

就在前些天，奧布萊恩大使提出了幾個例子：萬豪、美國航空、達美和美聯航都從它們的公司網站上刪除了提到台灣的地方，以免觸怒北京。

離此不遠的荷里活，這個美國創意自由的中心和自封的社會公正的仲裁者，對哪怕是中國稍微不利的說法都實行自我審查。

企業界對中共的默默接受在全世界各地都在發生。

企業界的這種效忠效果如何？這種奉承得到了回報嗎？我來引用司法部長巴爾上星期的演說中的一句話，他說：「中國統治者的終極企圖不是與美國進行貿易。它是搶掠美國。」

中國竊取我們珍視的知識產權和商業秘密，使美國各地損失了數以百萬計的就業崗位。

它從美國吸走了供應鏈，然後加上了奴工器具。

它使世界的關鍵水道對國際商貿不那麼安全了。

尼克遜總統曾說，他擔心，他把這個世界向中共開放，創造了一個「科學怪人（Frankenstein）」。而這就是我們所處的局面。

誠信者可以辯論為什麼這麼多年來自由國家會允許這些壞事發生。也許我們當初對中國的共產主義毒株過於天真，或者冷戰之後，我們相信自己必勝，或者我們是貪婪的資本家，或者被北京的“和平崛起”言論所蒙蔽。

無論什麼原因，中國今天在國內越來越威權，而且越來越咄咄逼人地敵視世界其它地方的自由。

特朗普總統已經說了：夠了。

我不認為兩黨中有很多人對我今天所舉出的事實提出質疑。但是即使是現在，有些人還在堅持說，我們必須保留那種為了對話而對話的模式。

現在，要明確說明的是，我們會堅持對話。但是如今的交談不一樣了。幾個星期前，我去檀香山見了楊潔篪。

還是老一套，話說了很多，但真的是沒有提出要改變任何行為。楊的承諾，跟中共在他之前做出的很多承諾一樣，是空洞的。我猜測，他的預期是，我會屈從於他們的要求，因為坦率地說，太多以往的行政當局都這樣做了。我沒有。特朗普總統也不會。

奧布萊恩闡述得很好，我們必須記住，中共政權是馬克思-列寧主義政權。習近平總書記是一個破產的極權主義意識形態的真正信仰者。

他的意識形態決定了他數十年來對中國共產主義全球霸權的渴望。美國不能再忽視我們兩國之間政治和意識形態的根本不同了，就像中共從來也沒有忽視它們一樣。

我在眾議院情報委員會任職、隨後擔任中央情報局局長以及出任國務卿兩年多來的經歷讓我有了這樣的核心理解：

真正改變共產中國的唯一方式就是以中國領導人如何表現而不是說什麼為基礎來採取行動。你可以看到美國的政策對這個結論做出回應。列根總統說，他本著「信任但要核實」跟蘇聯打交道。對中共，我的說法是：「我們必須不信任，而且要核實。」

我們這些世界上熱愛自由的國家，必須引導中國做出改變，就像尼克遜總統所要的那樣。我們必須以更具創造性而且更為強勢的方式引導中國做出改變，因為北京的所作所為威脅著我們的人民與我們的繁榮。

我們必須從改變我國人民與合作夥伴對中國共產黨的看法開始。我們必須說實話。我們不能像對待其他國家一樣，把這個中國的化身當作一個正常的國家。

我們知道，與中國進行貿易不像與一個正常、守法的國家進行貿易。北京把國際協議視為建議，作為獲得全球主導地位的渠道。

但是，通過堅持公平條款，就像我們的貿易代表在達成第一階段貿易協議時所做的那樣，我們可以迫使中國正視其盜竊知識產權和傷害美國工人的政策。

我們也知道，與中共支持的公司做生意與一家公司、比如一家加拿大公司做生意是不一樣的。他們不聽從於獨立的董事會，而且很多公司是國家贊助的，不需要追求利潤。

一個好的例子就是華為。我們已經不再假裝華為是一個無辜的電信公司，它只是來確保你能和你的朋友交談。我們以它本來的面目來稱它--- 一個真正的國家安全威脅---而且我們採取了相應的行動。

我們也知道，如果我們的公司在中國投資，他們可能有意或無意地支持共產黨對人權的嚴重侵犯。

我們的財政部和商務部因此對中國領導人以及正在傷害和侵犯世界各地人民基本權利的實體進行制裁，並將他們列入黑名單。好幾個政府部門合作制定了一個商業諮詢公告，以確保我們的首席執行官了解他們的供應鏈在中國境內的運作情況。

我們也知道，並不是所有的中國學生和僱員都是來這裡只為多掙一點錢或者多為自己積累一些知識的正常學生或工作人員，他們中有太多的人是來盜竊我們的知識產權並它們帶回自己的國家。

司法部和其他部門已經在大力尋求懲罰這些罪行。

現在我們知道，中國人民解放軍也不是一支正常的軍隊。它的目的是維護中國共產黨精英的絕對統治，拓展中華帝國，而不是保護中國人民。

因此，美國國防部加強了在東中國海、南中國海以及台灣海峽的自由航行行動。我們建立了太空軍來幫助阻遏中國侵略太空這個最後邊疆。

坦率地說，我們在國務院也建立了一套與中國打交道的政策，推動特朗普總統的公平對等的目標，改寫幾十年來不斷增加的失衡。

就在本星期，我們宣布關閉中國在休斯頓的領事館，因為那裡是間諜活動和知識產權盜竊的中心。

兩個星期前，我們逆轉了八年來在有關南中國海國際法問題上的那種右臉被打轉過左臉的做法。

我們已經呼籲中國使其核能力符合我們這個時代的戰略現實。

國務院在各個層級而且在世界各地與我們的中國同行進行接觸，只是為了要求公平和對等。

但我們的作法不能只是一味強硬。這不大可能達到我們想要的結果。我們還必須與中國人民進行接觸，並賦予他們力量，他們是充滿活力、熱愛自由的人民，與中國共產黨完全不同。

這要從面對面的外交開始。無論走到哪裡，我都遇到了才華橫溢、勤奮努力的中國男性和女性。

我見過從新疆集中營逃出來的維吾爾人和哈薩克族人。我和香港的民主領袖們交談過，從陳樞機主教到黎智英。兩天前，我在倫敦與香港自由鬥士羅冠聰會面。上個月，我聽到了天安門廣場倖存者的故事。其中一位今天就在這裡。

王丹是一名關鍵的學生，他從未停止為中國人民的自由而鬥爭。王先生，請站起來，我們好認出你來。

今天和我們在一起的還有中國的民主運動之父魏京生。他因為倡導民主而在中國的勞改營裡度過了幾十年。魏先生，請站起來，好嗎？

我在冷戰時期長大並在陸軍服役。如果我學到了什麼的話，那就是，共產黨人幾乎總是撒謊。他們撒的最大的一個謊言是，要認為他們是在為14億被監視、壓迫和恐嚇得不敢出真相的人民說話。

恰恰相反。中共對中國人民誠實意見的恐懼甚於任何敵人。除了失去對權力的掌控之外，他們沒有理由恐懼。

試想一下，假如我們能夠聽到武漢醫生們的聲音，假如他們被允許對一種新型的冠狀病毒的爆發發出警報，全世界，更不要提中國境內的人，會好得多。

在太長的時間裡，我們的領導人忽視或淡化勇敢的中國異見人士的言論，他們就我們面臨的這個政權的性質警告過我們。

我們不能再忽視它了。他們和任何人一樣清楚，我們永遠不可能回到現狀了。

但是，改變中國共產黨的行為不可能僅僅是中國人民的使命。自由國家有捍衛自由的工作要做。這絕不是輕而易舉的事情。

但我有信心我們能做到。我有信心，因為我們以前做過。我們知道事情會怎麼發展。

我有信心，因為中國共產黨正在重複蘇聯曾經犯過的一些錯誤--疏遠潛在的盟友，在國內外破壞信任，拒絕接受產權和具有可預見性的法治。

我有信心。我有信心是因為我看到其他國家的覺醒，他們知道我們不可能回到過去，就像我們在美國一樣。從布魯塞爾到悉尼到河內，我都聽到這個信息。

最重要的是，我有信心我們能夠捍衛自由，因為自由本身就是一種甜美的吸引力。

在中國共產黨加強對香港這座驕傲的城市的控制時，看看那些爭相著要移民海外的香港人吧。他們揮舞的是美國國旗。

的確是有差異。與蘇聯不同的是，中國已經深深地融入了全球經濟。但北京對我們的依賴比我們對他們的依賴更大。

我拒絕這樣的看法，即我們生活在一個勢在難免的時代，某些「陷阱」是命中註定的，共產黨的主宰地位是未來。我們的做法並非注定要失敗，因為美國並沒有在衰落。正如我今年早些時候在慕尼黑所說的，自由世界仍在獲勝。我們只需要相信這一點，知道這一點，而且對此感到自豪。

世界各地的人們仍然希望來到開放的社會。他們來這裡學習。他們來這里工作，他們來這里為他們的家庭開創美好的生活。他們並不急於在中國定居。

現在是時候了。今天很高興來到這裡。時機很好。現在是自由國家採取行動的時候了。不是每個國家都會以同樣的方式應對中國的挑戰，他們也不應該如此。每個國家都必須自己悟出如何保護自己的主權、如何保護自己的經濟繁榮以及如何保護它的理念不被中共的觸角所染指。

但我呼籲每一個國家的每一位領導人開始做美國已經在做的事情，那就是堅持從中國共產黨那裡得到對等、透明和問責。他們是一小伙統治者，遠非鐵板一塊。

這些簡單但強有力的標準將會產生巨大的效果。我們讓中共來制定接觸條件的時間已經太久了。已經不再是這樣了。自由國家必須設定基調，我們必須在同樣的原則上運作。

我們必須劃定不會被中共的討價還價和甜言蜜語所沖洗掉的共同底線。事實上，美國最近就是這麼做的… …我們一勞永逸地拒絕接受中國在南中國海海的非法聲索… …同時，我們敦促各國成為潔淨國家，這樣他們公民的私人信息就不會落入中國共產黨的手中。我們通過設定標準來做到這一點。

的確，這是困難的。對於一些小國來說，這是困難的。他們害怕被一一干掉。因為這個原因，一些國家此刻根本就沒有能力或是勇氣與我們站在一起。

的確，我們的一個北約盟國在香港問題上沒有以應有的方式挺身而出，因為他們害怕北京會限制他們進入中國市場。這種膽怯將導致歷史性的失敗。我們不能重蹈覆轍。

我們不能重複過去幾年的錯誤。面對中國的挑戰，需要歐洲、非洲、南美、特別是印度-太平洋地區的民主國家使出力氣，投入精力。

如果我們現在不行動，最終，中國共產黨將侵蝕我們的自由，顛覆我們各國社會辛辛苦苦建立起來的基於規則的秩序。如果我們現在屈膝，我們的子孫後代可能會受中國共產黨的擺佈，他們的行動是當今自由世界的首要挑戰。

中國的習總書記註定不會永遠在中國內外施行暴政，除非我們允許這種情況發生。

這不是關於遏制。不要相信這個。這是關於我們從未面對過的一個複雜的新挑戰：蘇聯當時與自由世界是隔絕的。共產中國已經在我們的境內了。

所以我們不能獨自面對這個挑戰。聯合國、北約、七國集團、20國集團，如果我們有明確的方向和巨大的勇氣，我們的經濟、外交和軍事力量的結合肯定足以應對這一挑戰。

也許是時候建立一個志同道合國家的新聯盟了，一個新的民主聯盟。

我們有工具。我知道我們能夠做到。現在我們需要的是意志。我要引用《聖經》裡的一句話來問：「我們的心靈固然願意，肉體卻軟弱了?」

如果自由世界不改變共產中國，共產中國肯定會改變我們。不能僅僅因為過去的做法舒服或方便就回到這些做法。

從中國共產黨手中確保我們的自由是我們這個時代的使命，而美國處於領導這個使命的最佳位置，因為我們的建國原則給了我們這個機會。

正如上星期我定睛站在費城獨立廳時所解釋的那樣，我們的國家建立在這樣的前提上，即人人擁有某些不可剝奪的權利。

保障這些權利是政府的職責。這一簡單而有力的事實已使美國成為包括中國在內的全世界人民所嚮往的自由燈塔。

尼克遜在1967年寫道：「除非中國改變，世界不會安全。」他說的太對了。現在要靠我們來聽從他的話了。

今天，危險顯而易見。

今天，覺醒正在發生。

今天，自由世界必須做出回應。

我們永遠也不能回到過去。

願上帝保佑你們每一個人！

願上帝保佑中國人民！

願上帝保佑美利堅合眾國的人民！

謝謝大家!