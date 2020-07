美國前副卿：蓬佩奧反華大發牢騷 反令中國人更撐中共

▲ 【中美角力】蓬佩奧反華演講「大發牢騷」 美國前副國務卿拉塞爾:反令中國人更撐中共

美國國務卿蓬佩奧再一次公開猛烈批評中國,甚至呼籲中國民眾「與美國合作改變中國共產黨行為」;中國外交部炮轟蓬佩奧「蚍蜉撼樹」、「搞新十字軍東征」。美國前主管東亞與太平洋事務副國務卿拉塞爾(Daniel Russel)形容,蓬佩奧就中國大發意識形態牢騷怨天尤人,只會招致反效果,令中國人更加支持中國共產黨。

拉塞爾2013至2017年間出任美國副國務卿,現時是亞洲協會政策研究院(ASPI)國際安全及外交部副主席。拉塞爾向CNBC稱,蓬佩奧周四(23日)就中國演講,是一篇「憤怒的埋怨」(angry lament)和「長篇意識形態牢騷」(extended ideological rant),對改變中國政府行為沒有幫助。

拉塞爾指出,蓬佩奧嘗試挑動中國民眾與中共對着幹,這稱辦法既原始又無效(primitive and ineffective),並可能反而增加中國國家主席習近平的支持度:

「這種譴責正做成反效果,鞏固習在國內的支持,並加深中國社會對美國的憤怒。怨天尤人而不解決問題,以及一味批評別人都不是外交。」

(This sort of denunciation is having the opposite effect, in bolstering support in China for Xi Jinping and deepening anger towards the United States. Complaining is not fixing and denouncing is not diplomacy.)

特朗普政府近日屢屢嘗試將「中國」與「中共」拆分,有試圖挑動中國人打中國人之意。中國外交部與官媒反駁時都強調,中國共產黨早已融入中國社會高速發展,與中國人民休戚與共;中共領導的中國特色社會主義道路,不僅讓中國十四億人擺脫了貧困落後,也讓中華民族為人類進步事業作出重大貢獻。

地緣風險咨詢公司歐亞集團(Eurasia Group)中國問題專家赫森(Michael Hirson)表示,蓬佩奧今次演講幾乎就要向中國喊出政權更迭,但由於美國11月大選臨近,北京相信不會作出足以改變中美根本關係的反應。

