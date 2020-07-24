【中美角力】新華社評蓬佩奧演說：煽動仇華情緒 謊言瞞不了世人

中美關係惡化之際，美國國務卿蓬佩奧本港時間周五清晨在尼克遜總統圖書館發表中國政策演說，主題是「共產主義中國與自由世界的未來」，並在演說中呼籲自由各國與中國人民「改變中國共產黨的行為」。

對此，官媒新華社稱，蓬佩奧通篇以不實之詞和意識形態偏見抹黑中國和中國共產黨，煽動仇華情緒，充滿冷戰思維，嚴重誤導國際輿論。但中國前進发展的腳步不會被任何阻擾所打亂，美國政客的謊言也終究瞞不了世人。

中國發展惠及世界 也是美企重要市場

文章表示，蓬佩奧的言論還是那些陳詞濫調，翻來覆去無非是美國幫助中國崛起但中國卻佔了美國的便宜、中國壓制人權、中國試圖在意識形態領域影響世界等等。「事實卻正好與他說的相反。」

文章稱，中國在共產黨的領導下依靠自身努力发展壯大，讓14億國民生活水平和幸福指數大大提高。蓬佩奧歪曲中國共產黨與中國人民的關係，妄言中國壓制人權。而哈佛大學最近的一份報告卻顯示，中國共產黨領導下的中央政府贏得了高達93.1%的國民支持。

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在對外政策方面，文章說，在對外交往中，中國始終堅持平等相待，堅持文明互鑒，從不對外輸出意識形態，始終強調各國有權選擇最適合自己的发展道路。中國的发展惠及世界，尤其是美國工農商界在中國的改革開放過程中獲益良多。看看美國一些大公司的財務報表就知道，中國市場是他們最重要的營收支撐。

文章批評，歸根結底，美政客越來越歇斯底里地抹黑中國的背後原因，不外乎為黨爭和選情需要而轉移國內矛盾。他們癡迷於「誘導」中國改變，無非是要擾亂中國前進的腳步，阻礙中國发展甚至把中國引向歧途。然而，中國前進发展的腳步不會被任何阻擾所打亂，美國政客的謊言也終究瞞不了世人。

責任編輯：尹航

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