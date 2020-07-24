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【華為風暴】孟晚舟律師申請中止執行美國引渡程序

國情動向 17:34 2020/07/24

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中國電訊設備巨頭華為副董事長孟晚舟的律師，向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序，稱美國總統特朗普營造脅迫氛圍。

據路透社，周四（23日）公布的文件顯示，孟晚舟的律師提出請求的理由，部分是基於律師聲稱美國總統特朗普和其他政府高官，企圖利用孟晚舟作為貿易爭端討價還價的籌碼，從而破壞司法程序。

在孟晚舟被捕不久後，特朗普對記者表示，如果我認為對國家、達成貿易協議有利等，肯定會在認為必要的時候干預。律師稱，特朗普所稱「願意在必要時干預此案」，構成「冒犯和脅迫」。

批評美國遺漏證據

律師還在文件中還指控美方在案件證據方面誤導加拿大，導致對孟晚舟不利，稱美國遺漏證據是遠遠沒有做到本應有的盡職、坦承和精確水準。

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加拿大應美國要求，2018年12月在溫哥華機場逮捕孟晚舟。美國當局指控她在華為與一伊朗營業公司的關係上誤導匯豐，導致匯豐可能因違反美國對伊制裁規定而遭到罰款及懲處。

今年5月，加拿大法官裁定孟晚舟案符合「雙重犯罪」標準。而有關引渡案聽證會將延續至明年4月底。

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