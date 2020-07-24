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中國休斯敦總領事館「不撤」 美國可以怎樣？

國情動向 18:06 2020/07/24

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【中美角力】中國休斯敦總領事館「不撤」 美國可以怎樣？

中美鬥法激烈升級。美國特朗普政府下令關閉中國駐休斯敦總領事館，中方周五（24日）還以顏色，要求美國駐成都總領事館在下周一走人。而在此之前，中國駐休斯敦總領事蔡偉向美國傳媒表示，美方要求不符合國際公約，休斯敦總領館會「持續開放直至另行通知」。國際法則規定，領使館不受侵犯；美國下了令逐客，假如中方不撤，美國可以怎樣？

  • 領事館？大使館？使領館？

這些字眼聽上去很接近，實際上有很大分別。

使領館（diplomatic missions）：外交代表機構的統稱，包括大使館、領事館等等。

大使館（embassy）：最高級的外交代表機構，在絕大部分情況下都駐在另一國的首都，提供全面領事服務，其領導人稱為大使。大使館亦可駐於聯合國、歐盟等國際組織辦公地或行政中心。

總領事館（consulate general）：即「總領館」，級別低於大使館，駐在另一國首都以外，通常位於主要城市，提供全面領事服務，領導人稱為總領事。在日常用語中，總領事館和總領事，也可稱為領事館和領事。

領事館（consulate）：與總領事館相似，但規模較小，所提供的領事服務亦要比總領事館少，領導人稱為總領事。

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  • 與對手互相在對方的地方落腳，怎麼受得了？

所謂兩軍交戰也不斬來使，北韓與英國、中國與美國等南轅北轍的國家，也能互相在對方境內開設使領館，很大程度上是由於國際公約體系的保障。

《維也納外交關係公約》（Vienna Convention on Diplomatic Relations）第22條規定，使館館舍不得侵犯（inviolable；不得受到侵犯），接受國（使館駐在國家）官吏非經使館館長許可，不得進入使館館舍。

公約同時規定了很多確保使領館運作暢順的細節，包括：
● 使館外交人員不用向接受國繳稅
● 可在接受國自由出行
● 所持外交文件袋或寄出外交郵袋不受截查
● 擁有外交豁免權，不受駐在國法律管轄
● 在接受國住所同樣不得侵犯，等等

  • 還記得亞桑奇嗎？

使館館舍不得受侵犯的近年著名例子，是維基解密創辦人亞桑奇（Julian Assange），2012年表示擔心可能遭引渡至美國，到厄瓜多爾駐英國倫敦大使館尋求庇護，一住就是7年。

亞桑奇涉嫌在瑞典性侵而遭英國警方追捕，而英國警方亦一直有人在厄瓜多爾使館外駐守，厄瓜多爾最終在2019年決定不再庇護亞桑奇，於是邀請英國警方進入使館拘捕亞桑奇。

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  • 使領館是派遺國的領土嗎？

不是，接受國雖然實際上管不了使領館範圍內發生的事，但使領館嚴格上仍是接受國的國土，亦即美國在華使領館是中國領土，反之亦然。

同樣，使領館亦不享有治外法權（extraterritoriality），理論上仍是接受國的管轄範圍。接受國只是不能向使領館外交人員行使司法管轄權（外交人員有外交豁免權）。

  • 中國駐休斯敦領館若不走，美國可怎樣？

這相信會造成嚴重政治僵局，並可能是前所未見。除非美方出動武力解決，或以切斷領事館水電等強硬辦法驅趕，否則仍只能以外交協商解決。

一個或者可以參考的例子，是1984年利比亞駐英國大使館事件。當年使館內有人，向館外反卡達菲示威者開槍，導致1名英國女警死亡，另外10人受傷。

英國警方隨即封鎖使館，禁止所有人出入；英國亦與利比亞展開談判，但由於利比亞堅持拒絕英方人員入館，英國數日後決定與利比亞斷交，並要求利方人員一周內撤走。

分析認為，鑑於中方已經向美國實施報復，關閉成都美國領事館，中國休斯敦領事館人員長期堅持不走，令局勢有機會進一步升級的機會不會太大。

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