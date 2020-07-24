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【港區國安法】歐盟擬批准協調方案撐港自治 提議評估庇護簽證安排

國情動向 18:00 2020/07/24

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《港區國安法》在港實施後，國際社會持續關注，英國等地並就此調整港人居留政策。彭博社報道，歐盟政府亦準備批准一項「協調一致的方案」，以示支持香港自治，草案內容包括限制執法設備和技術出口等，並提議評估涉港庇護和簽證安排。

報道引述日期為7月23日的草案，歐盟成員國特使周五（24日）在布魯塞爾會面期間，計劃通過一份歐盟和成員國層面的行動框架，包括限制用於執法的設備和技術出口、提高香港學生獎學金等措施。歐盟還提議評估涉及香港的庇護和簽證安排。

報道指出，其目的是「對香港自治表達政治支持」，同時不直接懲罰中國。歐盟的回應力度弱過英國或美國，而英美與中國的關係正日益緊張。

【港區國安法】德國擬中止與香港引渡協議　簡化港人入境　

英國外相藍韜文宣布 即時暫停與香港引渡協議（第四版）

英國日前宣布，停止與香港的引渡協議，並即時禁止向香港出口防暴設備，以反映英方對港區國安法的立場。又宣布，明年1月起，持英國國民（海外）護照（BNO）的港人可申請特別簽證，在英國居留最長5年，之後可申請居留權。中方昨稱，英方違背承諾在先，中方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

至於美國，總統特朗普早前簽署《香港自治法案》和行政命令，回應港區國安法實施，將取消美國對香港的特殊待遇，包括出口許可豁免和特區護照優待，同時提出制裁直接或間接參與制定和執行港區國安法的個人或實體。

【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件（有片）

【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領

【港區國安法】美國撤香港特區護照待遇 辣招逐項睇

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