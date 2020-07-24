【中美角力】王毅：中美關係目前面臨困難 是美方一手造成

中美互逐領館，兩國關係急速惡化。中國國務委員兼外長王毅今日表示，中美關係目前面臨的困難，完全是美方一手造成。他稱，中國仍希與美國實現不衝突、不對抗，合作共贏，但必將維護國家主權和民族尊嚴。

王毅今日與德國外長馬斯視像會議時，談到當下的中美關係。他表示，中美關係目前面臨的困難完全是美方一手造成的，其目的是企圖徹底打斷中國的發展進程，為此可以不擇手段，甚至毫無底線。

批反華派製造意識形態對立 有獨立精神國家不會與之為伍

他提到，最近美方一些反華勢力還蓄意製造意識形態對立，公開脅迫別國選邊站隊，為了美方的私利與中國對抗，但任何有良知和獨立精神的國家都不會與之為伍。

他表示中國仍希望與美國實現不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，但必將堅定維護國家主權和民族尊嚴，維護自身正當發展權利和國際關係基本準則。中國不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來。

▲ 王毅

美國特朗普政府日前下令關閉中國駐休斯敦總領事館，中國今日反擊，要求關閉美國駐成都總領事館，並稱駐成都總領事館有關人員從事與身份不符的活動，中方多次提出交涉，美方對此心知肚明。

此外，美國國務卿蓬佩奧本港時間周五清晨發表對華政策演講，呼籲自由各國與中國人民「改變中國共產黨的行為」，又應以「不信任並核查」的態度來對待中國。

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