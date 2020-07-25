【中美角力】互關領館引發骨牌效應？ 中美未來3個月最凶險

▲ 未來3個月，美國會否繼續出台實質性的制裁措施，是中美關係走向的關鍵，可能是最為凶險時刻。

中美相互關停領館的對峙仍在持續，美國務卿蓬佩奧再發出呼籲自由世界改變中共的「新鐵幕演說」。分析人士認為，這等同於美國已下決心與中國決裂，中美之間的命運拐點到來，而未來3個月可能是最為凶險時刻。

官方《環球時報》引述外交學院國際關係研究所教授李海東認為，特朗普應對11月總統大選的策略已日漸清晰，即通過製造美國國內分裂和國際對抗以爭取支持，這意味着他可能因國內選情的變化，採取不同程度的措施，其中包括挑起軍事爭端與衝突，以拉高支持率。鑑於這一背景，未來3個月將成為中美關係最具挑戰性的時期，有可能出現「高度不可預測性事件」。

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事實上，出於選舉需要，特朗普政府已提前採取突破底綫措施。內地外交學界原本判斷，至大選前，即9至10月美國才會對華採取底綫試探，但由於特朗普支持率太低，需要提前進入「決戰」階段，否則可能提前出局。因此美國毫無預警突然勒令中國關閉駐休斯敦總領館，顯示美國已提前對華採取採取底綫策略，中美關係在大選前的這3個月，面臨高度不確定性，可能出現更多令人意想不到的突發事件。

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對於互相關閉領館，有外交學者表示，這當然是外交關係緊張升級的表現，但從歷史上看，如果是孤立事件，影響相對有限，如俄羅斯2017年也被勒令關閉駐三藩市領事館，從兩國關係和市場反應來看，都沒有產生嚴重影響。相反，真正的決定性事件是2014年4月的金融制裁，和2018年的能源國企制裁。

因此，如果今次事件是作為美國全面收緊對華戰略中的關鍵一環，則可能產生骨牌效應。蓬佩奧昨天發表針對中共的演說，正在加大這一猜測的可能性，這無疑挑動了中國決不可撼動的政治底綫，將中美之間的戰爭狀態從經濟、科技、金融引向了政治，因此被外界視為開啓新一場冷戰的「新鐵幕演講」，美國若對中國採取政治遏制戰略，則很可能將雙方導向軍事攤牌的結局。

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▲ 美國務卿蓬佩奧發表針對中共的演說，被外界視為開啓新一場冷戰的「新鐵幕演講」。

未來3個月，美國會否繼續出台實質性的制裁措施，是中美關係走向的關鍵。其中高風險點，包括以下幾個方面︰

第一，是直接的軍事擦槍走火。台灣、南海自由航行、朝核問題都可能引爆戰爭。美國近期在南海問題發聲否定中國南海主權，並且在南海進行軍演，以及軍艦不時出現在台灣海峽；中方也加強了南海軍演和繞台飛行。雙方在台海問題上都已做好準備，等待對方打第一槍。

第二，經濟和金融對抗可能引爆戰爭。包括對華為斷供、針對港版國安法的金融制裁，可能加劇雙方對抗。未來3個月，美國可能還將就新疆、香港問題，對更多中國官員進行金融制裁，並制裁為相關人士提供金融服務的中資銀行，制裁方式很可能是凍結這些銀行在美國的資產或者切斷其美元支付。

第三，外交對峙升級引發衝突。雖然關閉領館仍在可控制範圍內，但如果雙方對分歧難以管制，可能引發不斷升級的對等制裁，如相互驅逐外交人員、降級外交關係，甚至斷交。這種雙方戰略博弈式的制裁方式，將令兩國正常溝通及斡旋渠道被大大弱化，導致各種不確定性陡升。

美方的步步緊逼，中方的以牙還牙，若任由兩國關係自由落體，則將加大中美從冷戰走向熱戰的幾率。一旦大趨勢形成，短期要扭轉就將加倍困難，不管最後是否真會發生戰爭，雙方都要極力避免這種情況的出現。

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本報駐京記者：潘攀

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