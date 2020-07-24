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【中美角力】互關領館引發骨牌效應？ 中美未來3個月最凶險 （訂戶專享）

國情動向 21:09 2020/07/24

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未來3個月，美國會否繼續出台實質性的制裁措施，是中美關係走向的關鍵，可能是最為凶險時刻。

中美相互關停領館的對峙仍在持續，美國務卿蓬佩奧再發出呼籲自由世界改變中共的「新鐵幕演說」。分析人士認為，這等同於美國已下決心與中國決裂，中美之間的命運拐點到來，而未來3個月可能是最為凶險時刻。 

...

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