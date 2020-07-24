滙豐中國回應關閉深圳龍崗支行：正常網點調整

滙豐銀行遭《人民日報》發文批評，於 華為 孟晚舟案 參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證之際， 滙豐銀行 （00005） 深圳龍崗支行關閉，引發關注。滙豐中國相關負責人周五（24日）晚間表示，對服務渠道適時評估並按需優化是其日常工作之一，作為正常網點調整計劃的一部分，滙豐近日已正式獲得深圳銀保監局批准，將於本月底關閉匯豐深圳龍崗支行。

上述負責人表示，隨着網絡、通訊、技術的快速發展，銀行客戶對親臨銀行網點辦理業務的需求隨之減弱，去年內地銀行業離櫃交易佔比已高達近90%。 通過在部分同城網點間整合營運資源，該行可在保證服務質量的同時，進一步提升物理網點營運效率，更有效地利用資源拓展業務。

目前， 滙豐 仍是內地規模最大、網點最多的外資銀行，近170家網點覆蓋全國57個城市，其中約三分之一位於廣東，是唯一一家在廣東全部地級市設有網點的外資銀行。 滙豐 中國在回應中強調，中國是 滙豐 增長策略的核心所在， 滙豐 致力於在內地實現業務的規模化發展，未來將繼續在該地區加大投入，通過進一步推動電子平台建設，為客戶提供更便利的服務。

中國電訊設備巨頭華為副董事長孟晚舟的律師，周五（24日）向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序，稱美國總統特朗普營造脅迫氛圍。 《人民日報》 同日發表評論文章稱，所謂孟晚舟案件完全是美國炮製的政治案件，滙豐銀行參與「構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演了極不光彩的角色」。

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責任編輯：彭文彌