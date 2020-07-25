【中美角力】中方撤離駐休斯敦總領事館 美方破門接管

美國政府要求中國限時內關閉駐休斯敦總領事館，期限當地時間周五（24日）下午4時屆滿，中方領事館工作人員不久後離開，美國聯邦及當地執行部門人員其後破門而入，正式接管該總領事館，另有外交安全局人員於門外駐守。

外電報道，在下午4時前關閉領館的期限一到，可見數輛掛有外交車牌的車輪離開現場。在此同時，聯邦人員檢查領館上鎖的門，還有鎖匠前來開鎖。

▲ 中方領事館人員運送多件物件上車，包括外交郵袋。

▲ 領事館的中國國徽已拆除

▲ 美方派員破門

美國官員周五表示，中國駐休斯敦總領館一直是中國在美進行間諜活動最嚴重的機構之一，其行為遠遠超出可接受範圍。國務院官員並將相關間諜活動，與中國新型疫苗研究聯繫在一起。

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另據CNN，美國官員稱，領事館與德克薩斯一間研究機構的欺詐調查有關，指中國領事館官員直接參與研究人員的交流，並指導他們收集哪些信息。

早前曾表示總領館會「持續開放直至另行通知」的中國駐休斯敦總領事蔡偉，在華府要求總領事館關閉限期屆滿前發表公開信，批評美方單方面挑起事端，蓄意破壞中美關係。

蔡偉表示，該總領館40多年來堅持致力於促進中美各界相互了解和各領域交流合作，而今後不論身在何方，他都會繼續支持中國與美南地區人民的友好交流與合作。他稱，中國政府與美南地區的雙邊交流不會停歇，對僑胞的服務不會停止。中國駐美國使館會就中國與美南地區友好合作和領事業務作出妥善安排。

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