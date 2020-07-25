【華為5G】華為歐洲版圖恐再縮小 歐盟促成員國緊急令5G供應商多樣化

在美方拉攏施壓下，中國電訊設備巨頭華為在歐洲的業務可能進一步受限。路透社報道，歐盟執委會周五（24日）表示，歐盟國家必須採取緊急行動，令其5G供應商多樣化，此舉將縮小華為在歐洲的業務。

歐盟去年11月同意對5G供應商採取強硬立場，以降低網絡安全風險。有關策略包括減少各國和電訊商對一間供應商的依賴。歐盟執委會表示，雖然已取得一些進展，但仍有大量工作要做。

歐盟執委會報告時稱，有迫切需要取得進展，以減輕依賴高風險供應商帶來的風險，也是為了減少（歐盟）層面的依賴。

官員稱淘汰額外成本不會破壞5G推廣

據歐盟官員表示，逐步淘汰高風險供應商和額外成本，不會破壞5G網絡在整個歐盟的推廣，愛立信和諾基亞將可以應對需求。有官員稱，就全球範圍內簽署的5G網絡部署合同，諾基亞和愛立信在世界市場佔有很大份額，「這兩家企業加起來肯定佔有超過50%到60%，65%的份額」。

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美國一直施壓盟友禁用華為，指華為設備可能被中國用於間諜活動，華為否認了這一指控。

英國早前正式宣布封殺中國通訊設備商華為後，有消息稱，法國當局已告知計劃購買華為5G設備的電訊營運商，設備牌照到期後，將無法更新，此舉實際上是將華為設備逐步排除出移動網絡。外界關注，有關華為的禁令會否在歐洲進一步觸發蝴蝶效應。

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責任編輯：林佩怡

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