【中美南海角力】澳洲跟隨美國 稱中國南海主張非法

南海局勢持續升溫，澳洲跟隨美國，正式宣布中國對南海的有爭議領土的主張是非法，勢加劇中澳緊張關係。中澳已因新冠肺炎疫情、港區國安問題之關係惡化。

澳洲駐聯合國代表團周五（24日）向聯合國提交聲明，否認中國提出的任何與1982年《聯合國海洋法公約》相抵觸的主張，尤其是其不符合公約對基線，海域和地貌分類規定的海事主張。

聲明提到，中國在南海通過各海岸或島嶼確定各自適當點並以直線連接這些點的做法，沒有法律依據。澳洲拒絕中國有關在南海「長期歷史實踐」中確立的「歷史權利」或「海洋權益」的主張。聲明特別提到中國對於南沙群島和西沙群島的領土主張，澳洲不同意北京稱其得到「國際社會廣泛認可」的主張。中國駐聯合國代表團未有回應。

澳洲外長佩恩和防長雷諾茲將於下周與美國國務卿蓬佩奧和防長埃斯珀，舉行美澳部長級雙邊會晤。

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蓬佩奧早前發表聲明，正式反對中國南海主張，指中國未能為其南海「九段綫」主張提出任何明確的法律依據，批評北京單方面聲稱擁有管轄權，是以「強權即公理」的法則代替國際法，世界不會允許中國將南海當成自家海上帝國。。中方批評美國挑撥華與周邊國家關係，稱堅決維護領土主權。

隨著南海局勢緊張，美國近日在南海動作頻頻，除了雙航母軍演、派軍機抵近廣東外，近日亦與日澳在南海聯合軍演，而中國解放軍亦在區域進行實彈射擊訓練。期間澳洲海軍軍艦上周經過南海時，一度遇到（encounter）中國海軍。

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