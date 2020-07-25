【中美角力】美控中國駐休斯敦領館涉間諜活動 暗示與新冠疫苗研究有關

中美關係惡化、互關領館，中國駐休斯敦總領事館已被美方接管。美國高級官員周五（24日）表示，該總領館一直是中國在美國進行間諜活動最嚴重的機構之一，又暗示涉及新冠病毒疫苗研究。

美國日前下令關閉中國駐休斯敦總領館，中國昨對等反制，要求關閉美國駐成都總領事館。其中，中國駐休斯敦總領館關閉期限於周五（24日）下午4時，中方人員離開，美方隨後破門而入。

路透社報道，美國國務院一名高級官員在簡報會上，將休斯敦總領館的間諜活動，與中國對新型疫苗的研究聯繫到一起。

【中美角力】美國下令關閉中國駐休斯敦領館關鍵：間諜活動

中美諜戰內幕曝光 中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密（更新版）

這名官員表示，中國一直非常明確表示，打算成為第一個向市場推出新冠疫苗的國家，「 我認為這裡存在醫療方面的聯繫…而且休斯敦在這方面有著相當具體的聯繫」。

該官員未有透露細節，但中國領館所在的德克薩斯州，是美國國家過敏暨傳染病研究所的一個重點實驗室，加爾維斯頓國家實驗室的所在地。該實驗室位於德克薩斯大學醫學院，研究人員一直進行新冠疫苗研究。該大學拒絕置評。

白宮促華勿以牙還牙

美國司法部一名高級官員稱，所有國家的領事館都是外國情報機構的行動基地，這一點是廣為人知，而中國駐休斯敦總領館進行的活動數量，遠遠超出可願意接受的範圍。中國曾否認有關從事間諜活動和竊取知識產權的指控，稱是「惡意誹謗」。

白宮發言人Kayleigh McEnany周五重申，關閉中國駐休斯敦總領事館是為了保護美國知識產權與個人信息。她指控中方傾全力竊取美國技術與智慧財產權，敦促停止做法，亦不要採取以牙還牙的報復手段。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解