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【中美角力】美駐成都總領館人員收拾物品 清出垃圾疑藏已碎文件（有片）

國情動向 16:19 2020/07/25

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美國下令中方關閉駐休斯敦總領事館後，中國反擊，要求關閉美國駐成都總領事館。在美國駐成都領館，工作人員今日開始收拾物品，並拆除排在大門上的國徽。館外有配備滅火筒的警方戒備，亦有市民及記者在場觀望。

法新社報道，美國駐成都總領事館工作人員上午開始收拾第品，清潔工人搬出大批裝滿的垃圾袋，其中一袋破裂，裝有碎紙。另有工作人員將掛在總領館門前的徽章拆走，但未拆走美國國旗。

在館外，除慣常駐守總領館的公安外，警方加派人手到場戒備，並配備滅火筒。另網傳消防車曾抵達現場。

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值得注意，中國駐休斯敦總領事館當地時間周二（21日）晚發生火警，美媒報道，當時領館人員正為遷離做準備，包括焚燒文件。外界關注美國駐成都總領事館會否也焚燒文件，在央視昨日直播該領館外情況時，網民也關注該館可時冒煙。

據官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨在微博透露，據其了解，中方也給了美方72小時實施關閉，意味國駐成都總領事館相關人員須在香港時間周一（27日）上午完成撤離。

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