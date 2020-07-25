【中國樓市】繼深圳史上最嚴調控 東莞收緊政策劍指二手樓 3年限售

內地樓市近期升溫，有地方陸續收緊調查政策，東莞12部門今日（25日）凌晨聯合發布通知，調整當地限購及限售政策，其中所購買住房包括二手樓，須取得不動產權證滿3年後方可交易轉讓。

今年上半年東莞新建商品住宅網簽均價約每平方米22,813元，按年上漲16.7%。 二手樓價同樣令人關注，在東莞市區，個別熱點區域成交價單價甚至超過5萬元。

東莞今日發布的新政，也被稱為當地「史上最嚴」樓市調控政策。根據新政，非東莞戶籍人員在東莞購買首套房（包括二手樓），至少須連續在東莞繳納1年以上社保、購買第二套房至少繳納2年以上社保；非本市戶籍居民家庭在本市行政區域內擁有2套及以上商品住房的，暫停向其銷售商品住房。

此外，東莞調整商品住房限轉讓年限，即日起在當地購買的商品住房，須取得不動產權證滿3年後方可交易轉讓。據了解，此前政策規定，取得不動產證滿2年就可交易。

「禁售」兩年變三年 降炒買熱情

東莞合富研究院高級分析師李興旺表示，本次新政是避免過度資金流入二手樓市，有利穩定樓價，回歸健康理性。而「禁售」由兩年變三年降低過度的買樓熱情，均有利於穩定房價預期。

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內地傳媒報道，本月以來東莞已3次推出房地產相關的新政。本月2日，東莞為加大力度打擊捂盤惜售行為，下月起對申請預售的商品住房項目提出新規定，要求總建築面積3萬平方米及以下的，須一次性申請預售；尾期建築面積低於3萬平方米的，也須一次性申請預售。

7月15日，東莞明確當月起，東莞住建局每月定期發布上月新建商品住宅和二手住宅的網上簽約銷售情況，每季度發布一次新建商品住宅庫存情況。此舉為公開市場數據、穩定市場預期。

除了東莞，杭州、寧波、深圳、南京多地於下半年先後加碼樓市調控，深圳「715新政」更堪稱史上最嚴的「限購令」。

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國務院副總理昨主持房地產工作座談會，北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、瀋陽、成都、寧波、長沙等10個城市政府負責人參加，提出牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、一城一策，從各地實際出發，採取差異化調控措施，及時科學精準調控，確保房地產市場平穩健康發展。

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