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【華為風暴】滙豐稱沒有「構陷」華為 絕不會為自身利益而歪曲事實

經濟脈搏 18:17 2020/07/25

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內地官媒近日刊登文章「孟晚舟案證據公開！滙豐銀行構陷，美國一手炮製」，滙豐 （00005）在華為案件上再受關注。滙豐今日在微信公眾號回應稱，對華為沒有任何惡意，也沒有「構陷」華為，從未設置陷阱誘捕華為。

而滙豐集團向美國司法部提供的材料，是應其官方正式要求而提供，強調僅是提供事實性信息。滙豐沒有「編造」證據或者「隱瞞」事實，也不會歪曲事實或為自己利益傷害任何客戶。

沒參與美調查華為決定 從未「設置陷阱誘捕華為」

滙豐表示，沒有參與美國司法部關於對華為展開調查的決定，也沒有鼓動美國司法部這樣做，更沒有介入美國司法部關於逮捕華為首席財務官或起訴華為的決定。

華為事件發展脈絡非常明確顯示出，美方對華為發起的調查不是由滙豐引發，美方對華為的詳細審查在滙豐2016年末被捲入前早已存在。

滙豐又強調，從未「設置陷阱誘捕華為」。在關注到2012年12月和2013年1月媒體關於華為與星通關係的負面報道後，滙豐向華為例行詢問，是履行銀行了解客戶義務的正常流程。
滙豐表示，因不是案件的當事方，且案件尚處於法律程序中，因此從來沒有公開評論案件詳情。近日，關注到媒體對案件進展的最新報道有對事實的誤讀，冀就此向公眾說明。

【滙豐+孟晚舟案】人民日報再發文批評滙豐　「孟晚舟案證據公開！滙豐銀行構陷，美國一手炮製」

【華為風暴】孟晚舟律師申請中止執行美國引渡程序

【孟晚舟案】辯方聲稱　滙豐配合美國陷害孟晚舟

【孟晚舟案】加拿大法院裁決：華為孟晚舟符「雙重犯罪」 繼續引渡美國

滙豐強調，絕不會為了自身利益而歪曲事實或蓄意傷害他人利益。該行有賴於國際間的合作與信任，來為正常運營提供良好的營商環境。希望社會各界充分理解跨國銀行必須遵守國際規則，並對其服務國際客戶和本地市場的價值和貢獻作出公正的評價。

滙豐表示，根植中國150多年，從未間斷對內地的服務。改革開放40多年來，匯豐更是中國經濟和社會發展的堅定支持者和積極參與者。未來將繼續在業務、服務、人才和技術等各方面增加對內地市場的投入。

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