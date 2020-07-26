【中美角力】中國「買買買」再買不到穩定中美關係

▲ 【中美角力】中國「買買買」再買不到中美關係穩定

美國國務卿蓬佩奧香港時間上周五的演說，折射中美角力已上升至意識形態對抗層面，緊接再發生彼此要求關閉領事館事件，兩國關係被指陷入40多年來最壞境地。路透社引述中方官員，對中美關係前景抱悲觀態度。在此背景下，儘管第一階段中美貿易協議仍在履行，但努力「買買買」已不再是主導中美關係走向的衡量標准。

今年初以來，中美關係緊張的矛頭從經貿、科技領域擴展至疫情、南海、香港等時政領域，在雙方愈發強硬的態度下，此前達成的第一階段中美貿易協議，成爲雙邊關係中少有的一抹亮色。但隨著中美局勢全面緊張升級、進入對抗模式，難免會波及諸多領域甚至經貿協議。

中美角力 已上升到意識形態層次

路透社引述一名了解情況的中國官員稱，「這（目前中美關係）和單純的貿易戰還是有所區別的，不會通過某個契機就能即刻扭轉局面」；事實上，責令關閉領事館的舉措令雙方關係大幅度惡化，外交領域出現抗衡後，影響面將非常廣。

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他並指出，這種這種情況下，雙方的不信任感會通常會長期持續，即便雙方暫停出招，也只能是關係緊張的暫停，短時間內難以取得關係突破。

另一名不具名的中國官方人士表示，相比以往的雙邊矛盾，此次事態可謂嚴重升級，反制舉措亦將相應升級，局勢全面緊張之時經貿領域可能再受影響。

值得注意是，從種種迹象顯示，中國仍在努力履行中美經貿協議，希望以此穩住中美關係、不至於滑向全面崩盤；其中美國農業部香港時間周五稱，7月中旬美國玉米和大豆的周度出口銷售觸及數年高位，主要受益於中國的大規模採購。截至7月16日當周，中國訂購美國玉米196.7萬噸，爲有記錄以來最大單周玉米購買量。

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儘管如此，就在同一天，作為美國第一外交官——美國國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo），在演講中再次將矛頭對準中國，並表示，美國的盟友必須採取「更有創意且更堅決的方式」，向中國施壓，要求其改變行爲方式。而演說中，蓬佩奧一直以「中共」一詞去敘述中美關係，凸顯美國在意識形態上，與中國對抗。

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隨後，美國限中國72小時內關閉駐休斯敦總領館，中國周五做出反擊。外交部通知美國駐華使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可。

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連串密集衝突，反映美方已手擴大對中國的遏制，中方對貿易協議的履行，已不能有效穩住中美兩國之間關係。

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤此前表示，中美關係並沒有既定的腳本，劇情注定跌宕起伏，懸念不斷；全球化時代各國利益深度交織，中美也不例外。疫情後的世界路在何方，將取決於多邊主義與單邊主義兩種秩序的角力。

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責壬編輯：鄧國強

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