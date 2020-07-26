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【中美角力】路透社：拜登如當總統  中美關係恐壞過特朗普當政

國情動向 17:40 2020/07/26

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【中美角力】路透社：拜登如當總統  中美關係恐壞過特朗普當政

中美關係正陷於建交40多年來最動盪時刻。路透社發表分析文章，認為中方已有心理準備，美國11月大選前兩國會發生更大衝突，但期待民主黨拜登（Joe Biden）當選總統後，可能帶來兩國關係緩解的契機。但這種對中美大局的預期，真的會如願以償出現嗎？

美國和中國已在多個方面陷於激烈對峙。就軍事而言，美國和中國的軍艦分別在南海展示力量，就經濟而言，美國以保護網絡通訊安全為由，要求其盟國將中國電訊設備製造業巨頭華為公司排除在它們的5G移動電話網絡之外；在人權領域，美國對中國的香港、西藏和新疆政策實行製裁。

中方似期待拜登當選  可能帶來關係緩解契機

華盛頓上周要求中國在72小時內關閉它在休斯頓的總領事館。這一舉措令北京憤怒，並使北京做出報復，下令美國關閉在成都的總領事館。

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面對特朗普（Donald Trump）政府咄咄迫人，中方似乎試圖用冷靜態度視之，期待今年11月美國大選後、美國政府領導層一旦變天，中國可迎來中美關係改善的窗口。惟路透社指，拜登上場不僅未必會讓中美關係緊張紓緩，更可能出現美國加力施壓中國的一幕。

兩黨對華強硬立場一致  誰當總統沒分別

路透社引述拜登競選團隊內部人士說，拜登倘若擔任總統，雖可能更傾向於與中國接觸，但會以美國新強勢地位的立場跟中國接觸，同時亦會重新對美國的競爭力、創新和基本建設投資。

路透社更分析，對中國強硬如今已經成為美國共和黨和民主黨兩黨共同的立場，假如拜登在今年的總統選舉中當選，他的政府預計也更有可能跟盟國一道對抗中國，並在人權問題上採取強硬立場。

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儘管如此，中方仍希望在中美關係處於低谷、美國大選即將登場前夕，管控好中美關係，不欲兩國關係滑向全面崩盤境地。

拜登或更能聯手美國盟友  一道對抗中國

中方一些官員和分析家表示，中國在今後幾個月的大致策略是盡力管理跟華盛頓的緊張關係，只是在必要的情況下做出報復。美國最近宣稱中方對南海的主權聲索是非法的，中國的反應相對低調；美國下令中國關閉駐休斯敦總領事館，中國則恰如其分地要求關閉美國駐成都總領事館，並繼續敦促美國重新考慮下令關閉中國駐休斯敦領館的事宜。

但在美國大選之前，在反華情緒高漲之際，中國不太可能與美方做出重大的對話。

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責任編輯：鄧國強

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