▲ 國產兩棲大飛機AG600海上首飛成功 能4小時巡遍南海

中國自主研制大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」首次海上起降飛行成功。AG600是現時最球最大水陸兩棲飛機，體型與波音737窄體客機相當，適合物流運輸、海事巡邏、水上救援、森林滅火等多項民事與軍事用途。美國傳媒更指出，AG600水陸兩棲飛機有能力在4小時內，到達南海任何一處角落。然而，AG600仍有一大弱點，或使之在不少日子未能有效運作。

央視報道，AG600「鯤龍」水陸兩棲飛機，周日（26日）在山東青島附近海域，成功海上首飛。AG600早上9時28分，先於山東省日照市山字河機場跑道滑行起飛，經過約28分鐘飛行，到達青島市附近海域上空。

AG600於10時14分平穩降落海面，並完成了回轉、調整方向、加速、機頭昂起等一系列水上動作，10時18分從海上再次起飛，並返回山字河機場降落。

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AG600是世上現存能夠運作的最大型水陸兩棲飛機。AG600機身長36.9米，翼展38.8米，這翼展比波音737家族中最大的737 MAX翼展還多近2.9米。AG600最大起飛重量53.5噸，從事水上搜救，可一次救護50人；從事森林滅火可一次載水12噸，投水面積達4,000餘平方米。

AG600以4枚「渦槳-6」渦輪螺旋槳引擎為動力，巡航速度為每小時500公里。美國網媒Business Insider指出，若AG600部署在海南島，可在4小時之內，飛達南中國海任何一處角落。

不過，AG600仍有弱點。內地傳媒資料指出，AG600只能在浪高最多2米海面起降。這與當今最先進水陸兩棲飛機，日本新明和工業（ShinMaywa）US-2的3米規格有相當距離，而且南海屬於亞熱帶海域，季候風與颱風季節漫長，海面浪高在多數日子都超過2米，意味AG600難以運作。

AG600項目於2009年啟動，2017年首次陸上試飛，2018年湖上首飛。由於海上風浪比湖面大得多，而且咸淡水對飛機操作與保養要求都有所不同，故今次海上首飛與湖上試飛有不同意義。AG600 4架原型機至今完成360多小時試飛，若進展順利，預料2022年開始服役。

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責任編輯：連兆鋒