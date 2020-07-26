  • 33°C
香港時間 : 2020726日 (日) 17:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國「放棄接納中國」 新加坡學者：沒有人能排除戰爭

國情動向 17:06 2020/07/26

分享：

【中美角力】美國「放棄接納中國」 新加坡學者：沒有人能排除戰爭

中美關係在美國大選前急劇升溫，美國特朗普政府關閉中國領使館引起中方以牙還牙，美國國務卿蓬佩奧更公開嘗試驅使中國民眾與中國共產黨對抗。新加坡中國學者鄭永年表示，美國已經放棄過往數十年嘗試接納中國之政策，不要低估美國打壓中國決心。鄭永年又稱，中美基本上已沒有外交接觸，要特別小心中美走向戰爭的可能。

鄭永年在中國出生，現任新加坡國立大學東亞研究所教授，他日前接受《人民日報》海外版旗下微博賬號「俠客島」訪問，認為若以超過中美建交40多年歷史視角來看中美關係，就不會對今天事態感到驚訝，而且可料之後會更加嚴重。

打壓中國形式 不再處於「接觸」構架

鄭永年指，從大趨勢看，可能不知道美國會動用何種手段打壓中國，但美國一定會打壓。他稱中美建交前30多年間，美國一面「接納」中國，一面抱有希望，但美國現已放棄這念頭，清楚中國不可能變成美國所希望的國家。

他表示，小布殊與奧巴馬任內，美國對中國形形式式打壓仍是在美方認為的「接觸」構架內，但特朗普政府去年國家戰略報告，以頭號競爭者、頭號敵人形容中國，而美方現在所用的詞更是「中共」而不是「中國」，與過去性質完全不同。

他坦言：「你不強大的時候他們不把你當回事，現在是真正當回事。」因此不要低估美國針對中國、打壓中國的決心。

中國「買買買」再買不到穩定中美關係

路透社：拜登如當總統 中美關係恐更壞

關閉領事館經精心計算 能收選舉效果

對於美國突然關閉中國駐休斯敦領事館，鄭永年指出，此舉經過精心計算，因這外交危機仍然處於可控範疇，美方認為能達到目標。他稱，美國看來，中國反制無非就是以牙還牙關閉美國一所領事館，後果能料，特朗普卻可收到選舉效果，向基本盤選民展示自己對華強硬而獲得加分。

相比之下，鄭永年表示，南海問題就不可控得多，容易擦槍走火甚至爆發局部戰爭，這對美國壓力也很大，因此美國國防部長埃斯珀最近也說，願意訪華談南海問題。

疫情來中美再無接觸 無人可排除戰爭

鄭永年提出，國與國關係主要有政治、外交、戰爭幾程形式，其中以政治最重要，外交是政治延伸，戰爭也是政治另一形式。他稱，中美現在已無政治信任，關領館前一句商量也沒有，中美外交在疫情以來基本上沒有談判和接觸。「會否走向第三條路（戰爭）？要特別小心，沒有人可以排除這個可能性。」

鄭永年又提到，美國著名漢學家傅高義（Ezra Vogel）最近說，不要輕易斷言美國不會為了台灣出兵。鄭永年稱，美國現在以全盤棋角度針對中國，而南海聯動台灣，一旦中美發生衝突，哪怕是局部戰爭，就落入了戰爭邏輯，那是一套不同於政治和外交的邏輯。

鄭永年指出，如果說以前美國與西方談遏制中國只是紙上談兵，現在明顯是在行動上落實了，中方要做好充分思想準備。他稱，大國較量是冷靜理性的較量，不是情緒的較量；中方應區分可控和不可控的因素，領事館這些影響可控，中國也不可能不回應，但同時應避免更直接對抗，並避免外在不可控因素，要考慮風險和自身長遠利益。

美互關領館引發骨牌效應？ 未來3個月最凶險

美駐成都總領館人員收拾物品 清出垃圾疑藏已碎文件（有片）

國產兩棲大飛機AG600海上首飛成功 能4小時巡遍南海

解放軍雷州半島以西海域實彈演習 美軍機再飛南海

中國下令關閉美國駐成都領館 揭背後戰略意義

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美角力】中國「買買買」再買不到穩定中美關係
今日
【中美角力】中國「買買買」再買不到穩定中美關係
【中美角力】互關領館引發骨牌效應？ 中美未來3個月最凶險
今日
【中美角力】互關領館引發骨牌效應？ 中美未來3個月最凶險
【中美角力】路透社：拜登如當總統 中美關係恐壞過特朗普當政
今日
【中美角力】路透社：拜登如當總統 中美關係恐壞過特朗普當政
【中美角力】美駐成都總領館人員收拾物品 清出垃圾疑藏已碎文件（有片）
2020/07/25
【中美角力】美駐成都總領館人員收拾物品 清出垃圾疑藏已碎文件（有片）
【華為5G】華為歐洲版圖恐再縮小 歐盟促成員國緊急令5G供應商多樣化
今日
【華為5G】華為歐洲版圖恐再縮小 歐盟促成員國緊急令5G供應商多樣化
地緣政治 外交 選舉 中美關係 中國 美國 特朗普 總統大選 中國共產黨 南中國海

上一篇文章

【中印角力】外電：印度法庭傳召馬雲 涉阿里巴巴前員工稱被不當解僱

下一篇文章

【中美角力】美方破門入休斯敦中領館 華春瑩斥美如同入室盜竊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美南海角力】澳洲跟隨美國 稱中國南海主張非法
【中美南海角力】澳洲跟隨美國 稱中國南海主張非法
【中美角力】美軍單日遣5機飛南海 解放軍同日宣布封海演習
【中美角力】美軍單日遣5機飛南海 解放軍同日宣布封海演習
【中美角力】互關領館引發骨牌效應？ 中美未來3個月最凶險
【中美角力】互關領館引發骨牌效應？ 中美未來3個月最凶險
【中美角力】解放軍今起雷州半島以西海域實彈演習 美軍機再飛南海
【中美角力】解放軍今起雷州半島以西海域實彈演習 美軍機再飛南海
【中美角力】中國「買買買」再買不到穩定中美關係
【中美角力】中國「買買買」再買不到穩定中美關係
【中美角力】美駐成都總領館人員收拾物品 清出垃圾疑藏已碎文件（有片）
【中美角力】美駐成都總領館人員收拾物品 清出垃圾疑藏已碎文件（有片）