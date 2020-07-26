▲ 【中美角力】美國「放棄接納中國」 新加坡學者：沒有人能排除戰爭

中美關係在美國大選前急劇升溫，美國特朗普政府關閉中國領使館引起中方以牙還牙，美國國務卿蓬佩奧更公開嘗試驅使中國民眾與中國共產黨對抗。新加坡中國學者鄭永年表示，美國已經放棄過往數十年嘗試接納中國之政策，不要低估美國打壓中國決心。鄭永年又稱，中美基本上已沒有外交接觸，要特別小心中美走向戰爭的可能。

鄭永年在中國出生，現任新加坡國立大學東亞研究所教授，他日前接受《人民日報》海外版旗下微博賬號「俠客島」訪問，認為若以超過中美建交40多年歷史視角來看中美關係，就不會對今天事態感到驚訝，而且可料之後會更加嚴重。

打壓中國形式 不再處於「接觸」構架

鄭永年指，從大趨勢看，可能不知道美國會動用何種手段打壓中國，但美國一定會打壓。他稱中美建交前30多年間，美國一面「接納」中國，一面抱有希望，但美國現已放棄這念頭，清楚中國不可能變成美國所希望的國家。

他表示，小布殊與奧巴馬任內，美國對中國形形式式打壓仍是在美方認為的「接觸」構架內，但特朗普政府去年國家戰略報告，以頭號競爭者、頭號敵人形容中國，而美方現在所用的詞更是「中共」而不是「中國」，與過去性質完全不同。

他坦言：「你不強大的時候他們不把你當回事，現在是真正當回事。」因此不要低估美國針對中國、打壓中國的決心。

中國「買買買」再買不到穩定中美關係

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關閉領事館經精心計算 能收選舉效果

對於美國突然關閉中國駐休斯敦領事館，鄭永年指出，此舉經過精心計算，因這外交危機仍然處於可控範疇，美方認為能達到目標。他稱，美國看來，中國反制無非就是以牙還牙關閉美國一所領事館，後果能料，特朗普卻可收到選舉效果，向基本盤選民展示自己對華強硬而獲得加分。

相比之下，鄭永年表示，南海問題就不可控得多，容易擦槍走火甚至爆發局部戰爭，這對美國壓力也很大，因此美國國防部長埃斯珀最近也說，願意訪華談南海問題。

疫情來中美再無接觸 無人可排除戰爭

鄭永年提出，國與國關係主要有政治、外交、戰爭幾程形式，其中以政治最重要，外交是政治延伸，戰爭也是政治另一形式。他稱，中美現在已無政治信任，關領館前一句商量也沒有，中美外交在疫情以來基本上沒有談判和接觸。「會否走向第三條路（戰爭）？要特別小心，沒有人可以排除這個可能性。」

鄭永年又提到，美國著名漢學家傅高義（Ezra Vogel）最近說，不要輕易斷言美國不會為了台灣出兵。鄭永年稱，美國現在以全盤棋角度針對中國，而南海聯動台灣，一旦中美發生衝突，哪怕是局部戰爭，就落入了戰爭邏輯，那是一套不同於政治和外交的邏輯。

鄭永年指出，如果說以前美國與西方談遏制中國只是紙上談兵，現在明顯是在行動上落實了，中方要做好充分思想準備。他稱，大國較量是冷靜理性的較量，不是情緒的較量；中方應區分可控和不可控的因素，領事館這些影響可控，中國也不可能不回應，但同時應避免更直接對抗，並避免外在不可控因素，要考慮風險和自身長遠利益。

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責任編輯：連兆鋒