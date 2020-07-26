【中印角力】外電：印度法庭傳召馬雲 涉阿里巴巴前員工稱被不當解僱

中印關係緊張之際，路透社報道，印度法庭傳召中國電商阿里巴巴及創辦人馬雲，就阿里一名聲稱因反對公司審查制度及假新聞內容而遭到不當解僱，而出庭應訊。

報道指出，阿里巴巴UC瀏覽器前員工帕瑪（Pushpandra Singh Parmar），聲稱該公司曾經審查過對中國不利的內容，其App UC 瀏覽器及UC News發布虛假新聞，「引起社會和政治動盪」。

稱UC新聞、UC 瀏覽器發布虛假新聞 並涉審查內容

印度古爾岡（Gurugram）地方法院的法官已向阿里巴巴、馬雲及10多名個人或公司發出傳票，要求他們在下周三（29日）親自或透過律師出庭應訊。法官又要求，阿里巴巴及高層在30天內提交書面答覆。

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在200多頁的法院文件中，帕瑪展示UC News上曾發布的資訊截圖，指控內容是假新聞，又附上UC瀏覽器的印度語、英語「敏感詞列表」，當中包括「中印邊界」、「中印戰爭」等，指稱審查系統會自動或手動拒絕刊登相關內容。

UC印度發聲明指，致力於印度市場維持當地僱員福利，其政策符合當地法律，無法對正在進行的訴訟發表評論。阿里巴巴方面則沒有回應報道。

值得注意，中印邊境早前爆發流血衝突，之後局勢稍有緩和，但兩國緊張並未緩解，國內反華情緒亦高漲。印度日前更宣布於國内全面封殺微信、抖音海外版TikTok、UC News、UC瀏覽器等59個中國手機應用程式，指這些應用程式涉及威脅印度的國家安全及主權。

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