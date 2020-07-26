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【中印角力】印度用戶用不到微信 透過VPN也登入不到

國情動向 17:18 2020/07/26

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中印關係緊張之際，新浪科技報道，多位微信印度用戶，在使用微信時，均出現不斷被強制登出情況，隨後亦無法重新登錄，連同透過VPN用微信的印度用戶，亦依然出現上述情況。據微信團隊周日消息指，根據印度法律，目前無法提供服務，微信正與相關部門接觸，冀未來恢復服務。

據內媒報道，印度的微信用戶表示，周日使用微信的時候不斷被強制登出。據報受影響的用戶均為印度本地號碼註冊，即使使用VPN亦會被登出。相反，以中國手機號碼註冊的則仍能正常使用。

【中印角力】外電：印度法庭傳召馬雲 涉阿里巴巴前員工稱被不當解僱

【中美角力】美方破門入休斯敦中領館 華春瑩斥美如同入室盜竊

值得注意，印度科技部早前以威脅印度國家安全及公共秩序為由，宣布禁用59個具中國背景的手機程式，當中包括微信及抖音。而阿里巴巴集團及創辦人馬雲等十多名個人或公司，則涉無理解僱而遭新德里一間地方法院的法官要求，他們在下周三親自或透過律師出庭應訊。

雖然中國科技公司在印度受挫，美國科技公司卻在印度有更多發展。印度《經濟時報》報道，美國蘋果公司已在印度組裝iPhone 11手機，是蘋果首次在印度生產頂級智能手機型號，被印度政府視為推動「印度製造」的一大動力。

負責代工生產的富士康，將廠房設在南部城市欽奈附近，是印度第四大城市，位處孟加拉灣旁，海陸空交通便利，被稱為印度南部的門戶。蘋果已經分階段加大當地生產，並考慮將產品出口，以減少對中國生產的依賴。 

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責任編輯：游昊雲

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