【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕

▲ 【中美角力 美國大選2020】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕（訂戶專享）

中美惡鬥隨美國大選逼近升級；美國對中國政策看來更發生，超越美國大選的長線根本變化。美國國務卿蓬佩奧演講好比新冷戰宣言，稱「不改變中共就是遭中共改變」，美國對中美關係定義恐趨你死我活。然而，特朗普政府硬推中美脫鈎相信並非最可怕。對中國而言，比起特朗普屢屢自挖牆腳，拜登當選美國總統重新團結西方陣營，間接令美國更有本錢長線實現中美脫鈎，或者才是最大噩夢。

美國大選政治需要令「你說一我說二」更趨劇烈，拜登近日炮轟特朗普稱新冠病毒「中國病毒」，但拜登對中國宏觀大戰略的終極目標，其實也許與特朗普鼓吹中美脫鈎並沒太大不同。

拜登：西方若團結起來 中國沒法忽視

拜登縱使不像特朗普反對全球化，預料不會對中國大徵關稅打貿易戰，但拜登相信只是比特朗普更具耐性和戰略定力，不求在短短幾年總統任期內實現壓倒中國大計，而是為後人打好基礎。拜登在選戰之中，就提出與特朗普口號相似之「Buy American」（買美國貨）經濟計劃，旨在加大投資清潔能源、電子通訊、未來電腦等中國目前相當重視的產業，保持美國長線競爭能力。

更值得注意的是，拜登7月初這番話：

「假如我們（西方）團結起來，中國承受不起忽視全球半個經濟體。這會給予我們相當籌碼去制定未來規則，從環境到勞工再到貿易、科技以至透明度。」

（China can't afford to ignore half the global economy if we're united. That gives us substantial leverage to shape the future rules of the road on everything from the environment to labor to trade to technology to transparency.）

儘管特朗普政府亦以蓬佩奧為首，大肆吹起西方圍堵中國集結號，但特朗普任內更多的卻是在西方陣營內搞分化，使其孤立中國構想事倍功半。從怒掛澳洲總理電話，到中美貿易戰前先向加拿大徵關稅、向德國開出軍費「繳款通知」並減少駐軍，再撕毀歐洲有份簽署伊朗核協議、退出巴黎氣候協議、退出聯合國人權理事會、退出世界衛生組織，特朗普更大程度上看起來是推動美國孤立。

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團結一大片孤立一小撮 正是拜登強項

拜登當選的話，美國政府勢必更懂得運用軟實力，四兩撥千斤締造聯盟圍堵中國，而非以盲力硬碰，強求在短期內實現中美脫鈎。

拜登競選團隊局內人向路透社表示，對華強硬是美國跨黨預設立場，但拜登預料更有可能與盟友聯手面對中國，並就人權議題有更多行動，而拜登也可能較傾向與中國接觸，站在重振美國競爭力、創新和基建強勢的位置與中國打交道。

事實上，攏絡人心締造聯盟可謂正是拜登的強項。拜登任副總統期間，美國奧巴馬政府與亞太11國簽定《跨太平洋夥伴協定》（TPP），這原本可以成為撇除中國的世界最大自由貿易區，只因特朗普後來退出而廢掉圍堵中國武功。

如今新冠肺炎疫情全球大流行，更為拜登潛在總統任期內團結西方陣營，提供了可遇不可求契機。疫情加深多國對中國不信任與仇視不說，疫情驅使多國採取行動減少醫療物資供應鏈依賴中國程度，就與拜登經濟大計不謀而合。

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拜登倘當選 中國更需謹言慎行看長線

拜登往績顯示，他對中國態度一直比較積極。拜登最早在1979年以參議員身份到訪中國，他成為副總統後，中美2011年建立戰略與經濟對話，拜登當時形容，中國轉變絕對出色 （absolutely remarkable），中國崛起對中國、美國以至世界都是正面發展。

如今9年過去，中美相對國力以至世界形勢都持續經歷劇變，拜登對中美關係的理解，會否也變成了你死我活？這一點中國相信也要做最壞打算，不得不防。

或者說，中國對美國「丟掉幻想準備鬥爭」已無太大包袱或縣念，只忌在一些不可控條件下過於情緒化硬碰，為美國製造團結西方孤立中國機會，尤其是美國總統有相當機會換成拜登的時候。畢竟，中國是全球化的一大受益者，而中國前副外長、清華大學戰略與安全研究中心主任傳瑩早前表示，中美面對的最重要選擇是，繼續同一全球體系內解決分歧，還是分道揚鑣各行其是，如果出現後一種情況，那也就意味著全球化的終結。

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