【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕（訂戶專享）

▲ 【中美角力 美國大選2020】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕（訂戶專享）

中美惡鬥隨美國大選逼近升級；美國對中國政策看來更發生，超越美國大選的長線根本變化。美國國務卿蓬佩奧演講好比新冷戰宣言，稱「不改變中共就是遭中共改變」，美國對中美關係定義恐趨你死我活。然而，特朗普政府硬推中美脫鈎相信並非最可怕。對中國而言，比起特朗普屢屢自挖牆腳，拜登當選美國總統重新團結西方陣營，間接令美國更有本錢長線實現中美脫鈎，或者才是最大噩夢。

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