【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕（訂戶專享） 國情動向 11:02 2020/07/27 分享： ▲ 【中美角力 美國大選2020】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕（訂戶專享） 中美惡鬥隨美國大選逼近升級；美國對中國政策看來更發生，超越美國大選的長線根本變化。美國國務卿蓬佩奧演講好比新冷戰宣言，稱「不改變中共就是遭中共改變」，美國對中美關係定義恐趨你死我活。然而，特朗普政府硬推中美脫鈎相信並非最可怕。對中國而言，比起特朗普屢屢自挖牆腳，拜登當選美國總統重新團結西方陣營，間接令美國更有本錢長線實現中美脫鈎，或者才是最大噩夢。 ... 撰文 : 方圓之 相關文章 美國「放棄接納中國」 新加坡學者：沒有人能排除戰爭 今日 美國「放棄接納中國」 新加坡學者：沒有人能排除戰爭 中美恐爆「資本戰」 基金之王達里奧：徒損美元地位 今日 中美恐爆「資本戰」 基金之王達里奧：徒損美元地位 【中美角力】中國「買買買」再買不到穩定中美關係 今日 【中美角力】中國「買買買」再買不到穩定中美關係 【中美角力】胡錫進再倡製造更多核導彈 「震懾美國瘋子」 今日 【中美角力】胡錫進再倡製造更多核導彈 「震懾美國瘋子」 【中美角力】美卿吹響反華集結號 京如何不隨美起舞？ 今日 【中美角力】美卿吹響反華集結號 京如何不隨美起舞？ 地緣政治 外交 科技戰 貿易戰 全球化 疫情 選舉 中美關係 中國 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入