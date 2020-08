【拜登中國政策】重使美國號令諸侯 中國挑戰恐更大

▲ 【拜登中國政策 美國大選2020】拜登有望重使美國號令諸侯 中國挑戰恐更大

2020年美國大選會在11月3日舉行,美國前副總統拜登正式獲得民主黨提名,參與美國大選挑戰現任總統特朗普。時值中美關係陷入建交以來最低谷,拜登中國政策尤其令人關注。拜登過去對中國態度趨向溫和,惟未來亦可料勢必受到美國對華強硬政治大氣候影響。只是拜登處事要比特朗普圓滑得多,並很可能重建美國軟實力,團結西方國家緊隨美國領導。這對中國而言,挑戰也許比特朗普一味硬碰更大。

美國大選白熱化,拜登與民主黨陣營對特朗普攻擊開始變得猛烈,前總統奧巴馬夫人米歇爾直批特朗普是個「錯誤的總統」,呼籲選民票投拜登。但假如看破選舉煙幕,拜登的目標或者與特朗普沒有太大不同,至少在中國議題上如是。

特朗普自稱推遲中美貿談「不想與中國說話」

拜登:西方若團結起來 中國沒法忽視

拜登縱使不像特朗普反對全球化,預料不會對中國大徵關稅打貿易戰,但拜登相信只是比特朗普更具耐性和戰略定力,不求在短短幾年總統任期內實現壓倒中國大計,而是為後人打好基礎,最終目標還是與特朗普政府鼓吹的「中美脫鈎」頗為相似。

拜登在選戰之中,提出與特朗普口號幾乎一樣之「Buy American」(買美國貨)經濟計劃,旨在加大投資清潔能源、電子通訊、未來電腦等中國目前相當重視的產業,保持美國長線競爭能力。

更值得注意的,是拜登7月初這番話:

「假如我們(西方)團結起來,中國承受不起忽視全球半個經濟體。這會給予我們相當籌碼去制定未來規則,從環境到勞工再到貿易、科技以至透明度。」

(China can't afford to ignore half the global economy if we're united. That gives us substantial leverage to shape the future rules of the road on everything from the environment to labor to trade to technology to transparency.)

美國57%人不認同 特朗普處理與中國關係

儘管特朗普政府亦以蓬佩奧為首,大肆吹起西方圍堵中國集結號,但特朗普任內更多的卻是在西方陣營內搞分化,使其孤立中國構想事倍功半。

特朗普從怒掛澳洲總理電話,到中美貿易戰前先向加拿大徵關稅、向德國開出軍費「繳款通知」並減少駐軍,再撕毀歐洲有份簽署伊朗核協議、退出巴黎氣候協議、退出聯合國人權理事會、退出世界衛生組織,他更大程度上看起來是推動美國孤立。

團結一大片孤立一小撮 正是拜登強項

拜登當選的話,美國政府勢必更懂得運用軟實力,四兩撥千斤締造聯盟圍堵中國,而非以盲力硬碰,強求在短期內實現中美脫鈎。

拜登競選團隊局內人向路透社表示,對華強硬是美國跨黨預設立場,但拜登預料更有可能與盟友聯手面對中國,並就人權議題有更多行動,而拜登也可能較傾向與中國接觸,站在重振美國競爭力、創新和基建強勢的位置與中國打交道。

特朗普選前改變對中國核談策略 先求與俄普京達協議

事實上,攏絡人心締造聯盟可謂正是拜登的強項。拜登任副總統期間,美國奧巴馬政府與亞太11國簽定《跨太平洋夥伴協定》(TPP),這原本可以成為撇除中國的世界最大自由貿易區,只因特朗普後來退出而廢掉圍堵中國武功。

如今新冠肺炎疫情全球大流行,更為拜登潛在總統任期內團結西方陣營,提供了可遇不可求契機。疫情加深多國對中國不信任與仇視不說,疫情驅使多國採取行動減少醫療物資供應鏈依賴中國程度,就與拜登經濟大計不謀而合。

美國禁微信iPhone恐重傷?特朗普:隨便吧!

拜登倘當選 中國更需謹言慎行看長線

拜登往績顯示,他對中國態度一直比較積極。拜登最早在1979年以參議員身份到訪中國,他成為副總統後,中美2011年建立戰略與經濟對話,拜登當時形容,中國轉變絕對出色 (absolutely remarkable),中國崛起對中國、美國以至世界都是正面發展。

如今9年過去,中美相對國力以至世界形勢都持續經歷劇變,拜登對中美關係的理解,會否也變成了你死我活?這一點中國相信也要做最壞打算,不得不防。

蓬佩奧:中國比蘇聯更強 目前不是冷戰2.0

或者說,中國對美國「丟掉幻想準備鬥爭」已無太大包袱或縣念,只忌在一些不可控條件下過於情緒化硬碰,為美國製造團結西方孤立中國機會,尤其是美國總統有相當機會換成拜登的時候。

畢竟,中國是全球化的一大受益者,而中國前副外長、清華大學戰略與安全研究中心主任傳瑩早前表示,中美面對的最重要選擇是,繼續同一全球體系內解決分歧,還是分道揚鑣各行其是,如果出現後一種情況,那也就意味著全球化的終結。

「小心8月槍聲」陸克文:中美近月打仗風險尤其高

蓬佩奧吹響反華集結號 北京如何不隨美國起舞?

特朗普是習好幫手?美智庫:中國巴不得他連任

