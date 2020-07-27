【中美角力】美卿吹響反華集結號 京如何不隨美起舞？

美國國務卿蓬佩奧當地時間上周四在加州尼克遜總統圖書館發表題為「共產中國與自由世界的未來」的演說。這場演說被外界形容為新世紀的「鐵幕演說」，形同宣告美國與中國的接觸模式正式結束，美中進入新冷戰階段。

1個月來，美國國務卿、國家安全顧問、聯邦調查局（FBI）局長、司法部長……四個在華府中職位極為重要的人，在密集的時間段分別發表對華強硬演說，從內容的連貫性和一致性，基本可以肯定，是在昭告世人美國對華政策全面轉向圍堵。



美國卡內基國際和平基金會副總裁包道格（Douglas Paal）對蓬佩奧的演講有三個觀察：

第一，美國與中國的接觸模式相當於正式結束，我們現在進入了非常敵對的關係。 第二，宣告了對中國的敵對和不信任，將前總統列根1980年與蘇聯打交道時的名言「信任但要核實」，修改為「不信任而且要核實」。 第三，為這場演講旨在引起中國的回應，以在政治上增強美國對中國的敵對情緒，並幫助救援特朗普總統11月前的競選活動。

很多人亦注意到，蓬佩奧在演講中提議自由國度組成一個新的民主聯盟，但他同時呼籲中國人民加入國際社會改變中國政府行為的行列。他強調，國際社會對抗中國的作法不能只是一味強硬，而是必須與中國人民交流，並賦予他們力量。

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所謂「自由國度組成一個新的民主聯盟」，如同是向西方世界吹響了共同反華集結號。他又「呼籲中國人民加入國際社會改變中國政府行為的行列」，明顯是在區隔「中國人民」和「中國共產黨」，並將矛頭對準中共。

他還說，「如果自由世界不改變共產主義中國，共產主義中國就會改變我們。」有內地學者解讀，蓬佩奧這句話的意思就是，「不是你死，就是我亡」，可以說是赤裸裸要「顛覆中共」、「顏色革命」中國。

北京不求戰 但或被迫「應戰」

對於美方明顯的對華政策大調整，及近期連串咄咄逼人的施壓行動。中國外長王毅上周五的回應是，「不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來。」他表示，「希望與美國實現不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，但必將堅定維護國家主權和民族尊嚴，堅定維護自身正當發展權利，堅定維護國際關係基本準則。」

如何「不會隨美方起舞」？說白了就是不和美方打「新冷戰」。一向「主戰」的中國鷹派代表人物、環球時報總編胡錫進最近也轉了口風，他在微博上說，中國「不打新冷戰，中國人要用史詩級的戰略大周旋瓦解美國野心」。

外界注意到，中國警方最近在南海附近舉行實彈軍事演習，但演習的地點卻是在雷州半島附近，而非在有極大主權爭議的南沙島礁附近，似有意避免與在南海一帶游弋的美軍航母戰鬥群發生正面衝突。國內自由派學者榮劍亦認為，為避免熱戰，北京也可能作出讓步。比如在南海，北京根本沒有做好和美國進行一場熱戰的物質和精神準備。

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但如果美方要執意「改變中國」，勢必踩到中方的底線，北京一定「寸步不讓」，正如王毅所言，「絕不容美方胡來」。

蓬佩奧吹響「新冷戰」號角，儘管北京表明不「求戰」，但也許要被迫「應戰」。一個中美對抗的時代或正來臨。

本報記者：黃兆康

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