【中美角力】美卿吹響反華集結號 京如何不隨美起舞？（訂戶專享） 國情動向 21:29 2020/07/26 分享： 美國國務卿蓬佩奧當地時間上周四在加州尼克遜總統圖書館發表題為「共產中國與自由世界的未來」的演說。這場演說被外界形容為新世紀的「鐵幕演說」，形同宣告美國與中國的接觸模式正式結束，美中進入新冷戰階段。 ... 相關文章 【中美角力】蓬佩奧：與中國盲目交往模式已結束（附直播連結） 2020/07/24 【中美角力】蓬佩奧：與中國盲目交往模式已結束（附直播連結） 【中美角力】走向新冷戰？ 蓬佩奧呼籲自由世界促使中國共產黨改變（有片） 2020/07/24 【中美角力】走向新冷戰？ 蓬佩奧呼籲自由世界促使中國共產黨改變（有片） 【中美角力】蓬佩奧演說全文：共產主義中國與自由世界的未來 2020/07/25 【中美角力】蓬佩奧演說全文：共產主義中國與自由世界的未來 【中美角力】華春瑩斥蓬佩奧想對華搞新十字軍東征 惟「蚍蜉撼樹」（更新版） 2020/07/25 【中美角力】華春瑩斥蓬佩奧想對華搞新十字軍東征 惟「蚍蜉撼樹」（更新版） 【中美角力】新華社評蓬佩奧演說：煽動仇華情緒 謊言瞞不了世人 2020/07/24 【中美角力】新華社評蓬佩奧演說：煽動仇華情緒 謊言瞞不了世人 中美關係 政治 軍事 特朗普 國際關係 蓬佩奧 中國共產黨 北京 中國 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入