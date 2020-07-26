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【中美角力】美卿吹響反華集結號 京如何不隨美起舞？（訂戶專享）

國情動向 21:29 2020/07/26

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美國國務卿蓬佩奧當地時間上周四在加州尼克遜總統圖書館發表題為「共產中國與自由世界的未來」的演說。這場演說被外界形容為新世紀的「鐵幕演說」，形同宣告美國與中國的接觸模式正式結束，美中進入新冷戰階段。

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