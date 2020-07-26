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【長江暴雨】長江今年第3號洪峰形成 南京大堤卻遭挖空違規建餐廳（有直播片）

社會熱點 22:01 2020/07/26

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長江今年第3號洪峰形成 南京大堤卻遭挖空違規建餐廳

長江汛情吃緊，水利部長江水利委員會水文局下午2時發布，長江今年第3號洪峰在上游形成，預計27日晚三峽水庫最大入庫流量在每秒6萬立方米。然而位於南京的秦淮河楊家圩大堤，卻被發現內部遭挖空，違規興建了多間高檔餐廳。

央視報道，受強降雨影響，長江上游岷江、嘉陵江及向家壩至寸灘區間、三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，下午2時漲至每秒5萬立方米，達洪水編號標準。

因此，水利部長江水利委員會水文局發布，洪峰「長江2020年第3號洪水」在長江上游形成，預計27日晚三峽水庫最大入庫流量約在每秒6萬立方米。以下為三峽大壩直播片：

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在南京，長江汛情令秦淮河流域部分地區有水漫出河堤，滲向周圍街道，有民眾卻發現當地的秦淮河楊家圩大堤內部遭挖空，興建了多間高檔餐廳或酒吧。其中一間餐廳從店門到最深處的牆壁達12米，高約3米，已達大堤中綫位置。

大堤建築方江寧城建集團負責人承認，堤體內的餐廳沒正規手續，是建堤壩時的「臨時用房」，卻無法解答為何「臨時用房」仍在出租營業，為何採用混凝土建設。

武漢大學水利水電學院副教授李進平則指出，在堤體內部興建餐廳涉嫌違法，強調防汛相關設施的周邊均設布「紅綫」，紅綫範圍內不能建房修路，即使修橋也要層層審批，以免影響防洪。南京江寧區委回應稱，會拆除相關違規建築，並依法嚴肅追究相關責任人責任。

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責任編輯：游昊雲

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