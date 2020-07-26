【中美角力】解放軍南海訓練畫面曝光 戰機發射數千枚實彈（有片）

中美角力不斷升級，南海成為雙方軍事較勁場域。央視今日（26日）公布解放軍南海實彈射擊訓練的畫面，稱戰機對海上目標輪番打擊，發射數千枚彈藥。與此同時，美軍機今日再被發現飛入南海。

綜合官媒報道，南部戰區海軍航空兵某旅，近日在南海海域展開實彈射擊訓練，檢驗部隊對海突擊和準確打擊能力。戰機超低空掠海飛行，對海上目標實施輪番打擊。而這次訓練共出動飛機數十架次，發射火箭彈、航砲彈、航訓彈等雷彈數千枚。片中打出字幕，稱解放軍蓄勢待發，堅決保衛國家主權與安全利益。

另外，解放軍解放軍95180部隊日前發布封海公告，昨日起在南海門戶、位於廣東西南部的雷州半島的以西海域，展開實彈打靶，為期9天。

與此同時，美軍軍機今日再飛南海。據北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」平台在Twitter公布，美軍EP-3E電子偵察機及E-8C聯合星（J-STARS）偵察機，先後從巴士海峽向西飛入南海上空。這已是美軍軍機連續12日現身南海。

另一架美軍P-8A反潛機不斷在中國東海岸巡弋，一度距離中國領海僅有41.3海里（約76.5公里）的距離，這可能是美國偵察機近期飛離中國最近的一次。

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