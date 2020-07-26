【中美角力】胡錫進再倡製造更多核導彈 「震懾美國瘋子」

中美關係急速惡化，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，中國必須做好應對下一步美國更為極端對華冒險的準備，提出「抓緊把足以震懾美國瘋子的更多核導彈造出來」，稱不能排除中美在南海、台海擦槍走火的可能性，而中國擁有更強大的核武庫，是把美國囂張態度，壓制在安全線之下的最關鍵砝碼。

胡錫進在微博發文說，「看看中美關係當前自由落體一般下墜的樣子吧」，提到別天真指望大選之後，華盛頓對中國的態度有可能出現重大好轉。

他表示，中國不會放棄與美協商解決各種問題的努力，重視中美關係的態度不會變。但問題是不取決於中方。隨著美方步步緊逼，不能排除中美在南海、台海擦槍走火的可能性。到時候將形成中美的意志比拼，足夠的核武器是中方意志不可缺少的支柱。

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「我們需要更多件數的核武器，讓美國的地緣政治狂人們保持清醒。」胡錫進又寫道，中國的核政策一直很低調，但在美國步步緊逼的時候，中國的國家安全面臨了空前的挑戰，增加核武庫，是被迫的，國際上很多人是能理解的，「中國切不可自縛手腳，鑄下大錯」。

胡錫進5月曾提出，中國需要在較短時間內，將核彈頭數量擴大到千枚水平，包括至少有100東風-41戰略導彈，強調要抑制美國的戰略野心和對華沖動。有關言論引發爭議，外交部發言人華春瑩曾回應稱，在中國也有言論自由。

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