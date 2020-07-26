【中美角力】成都美領館銘牌拆除　美媒：外交官須30天離華（有片）

中國要求美國關閉駐成都總領事館限期，料明天（27日）上午屆滿，美國《華爾街日報》引述知情人士報道，駐成都總領事館的美國外交官被要求30天內離開中國。另外，官媒中國環球電視網（CGTN）及《環球時報》均報道，在周日（26日，今天）晚上，美國駐成都總領事館開始拆除門口銘牌。

美國駐成都總領事館上的美國國徽已於25日被卸下，有媒體拍到總領事館內職員手持紙箱及推着手推車運送物品，另有旅遊巴及搬運車輛出入。

據法新社記者目擊，25日清早清潔工從領事館運出至少10個黑色大垃圾袋，其中一個垃圾袋已經裂開，似乎裝有碎紙片。最新消息顯示，CGTN航拍發現，總領事館的一處泳池旁有至少40個黑色垃圾袋。

過去兩天，美國駐成都總領事館附近一帶保安嚴密，大批警員、武警及便衣警察在總領事館外駐守。但領事館外仍有不少內地民眾在附近聚集，紛紛於館前拍照或拍片直播。領事館對面民居，有人掛出五星紅旗並高喊「中國萬歲」，還有男子在領館附近放鞭炮，遭公安機關行政警告處罰。

而美國駐成都總領事館的微博，持續湧入大批留言，大部分促美國「趕緊滾出成都」、「回國去感受一下美國病毒吧」、「不僅干涉我國內政，現在還監控起我國駐休斯敦大使館！ 要不要臉吶，你們就是世界上最該滅亡的國家」。另有少數留言慨歎中美關係竟走到這一步，建議雙方想辦法加強對話。

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成都總領事妻子 被罵間諜

另外，美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）的妻子、台灣美食作家莊祖宜的微博，亦因今次事件引來大批網民湧入留言。她最近一篇帖文在7月21日發出，內容提到原任期只到7月的林傑偉，因故留守成都，早前因疫情帶着兩名兒子返回美國的莊祖宜得知消息後，感到失望。

不少網民留言指斥莊祖宜為間諜、精神貴婦，「你感覺自己有多慘，那我們在休斯敦的外交人員就有多慘，而且這一切不是我們先發動的」。

不過，也有網民留言為她打氣，稱「莊祖宜的微博被惡毒謾罵是文明之恥」、「當下艱難，網上留言並不友好，請保持信心，一切會好起來」，並祝福她們一家團聚。目前，莊祖宜的微博已關閉留言功能。

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責任編輯：孫民

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