美多州民眾收到寄自中國神秘種子 外交部：假郵件（有片）

▲ 美多州民眾收到寄自中國神秘種子 當局急籲勿栽植(有片)

美國維珍尼亞州和猶他州部分民眾收到奇怪郵件,內有不明種子,疑似是來自中國,當局已通告居民不要種植任何來路不明的種子。有官員懷疑,這些種子可能出自侵入性的植物,寄件者動機如謎。

在北京,外交部發言人汪文斌回應稱,植物種子屬於萬國郵聯禁限寄規定的範圍。中國郵政嚴格執行萬國郵聯的禁限規定,嚴禁收寄種子類的物品。近期美國郵政發現一批郵件,其中有植物種子的包裹,經與中國郵政確認,這批郵政上的中國郵政面單屬於偽造,其面單佈局、信息項等存在著許多的錯誤。中國郵政已商美國郵政,將這批假郵件退回中國,以便中方開展調查。

霍士新聞頻道(Fox News)報道,維州居民通報農業和消費者服務廳(Department of Agriculture and Consumer Services)說,他們收到內有數包種子的郵件,外包裝疑似以漢字撰寫。這些種子的品種還有待確認,不過官員懷疑,這些可能是侵入性植物的種子,建議居民不要栽植。

至少涉及維珍尼亞及猶他等州

據美國國家廣播公司(NBC)報導,維州農業和消費者服務廳發表聲明說,「侵入性物種會對環境造成破壞,取代或摧毀原生植物與昆蟲,並嚴重損害農作物。要減少侵入性物種侵襲風險,而且降低控制及減輕那些危害的成本,最有效辦法是採取措施避免它們侵入。」

維珍尼亞州並非是唯一收到來路不明種子的州,猶他州電視台霍士鹽湖城13台(Fox 13 Salt Lake City)報道,猶他州各地也有居民收到類似郵件。

某些郵件標示內有珠寶或其他吸引人的物品。住在猶他州托伊勒郡(Tooele County)的居民庫利(Lori Culley)說,「我打開郵件,然而發現是各樣的種子,很顯然它們不是珠寶。」

種子可能出自侵入性的植物

霍士鹽湖城13台則證實,猶他州農業和食品廳(Department of Agriculture and Food)可能與美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)合作展開調查。

不過霍士鹽湖城13台也報道,美國優良企業組織(Better Business Bureau)猶他州分會會長魯普(Jane Rupp)表示,這起事件可能是「刷評騙局」(brushing),也就是有些公司會寄給人們一些物品,然後假藉收件人姓名發布假的評論。

