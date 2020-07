▲ 【中美角力】中美恐爆「資本戰」 基金之王達里奧:徒損美元地位

中美全方位多範疇博弈升級,對沖基金之王達里奧警告,中美惡鬥或導致兩國爆發「資本戰」,美國或下令禁止投資中國,以至停止向中國所持美國國債還款。達里奧又指出,中美資本戰會損害美元地位,加速美國走下坡。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio),周日(26日)向美國霍士電視台節目表示,中美資本戰(capital war)或會是中美衝突下一形式。達里奧形容:

「(中美)貿易戰、科技戰、地緣政治戰都在打,而資本戰也可以發生。」

(There's a trade war, there's a technology war, there is a geopolitical war and there could be a capital war.)

達里奧預期,美國禁止投資中國、拒絕美債還款的機會真實存在,而他認為這並不符合美國戰略利益:

「若你(美國)立法訂明不得投資中國,或甚至暫停向中國償還美國國債,這些事情都可能發生,而他們會有重大影響,例如對美元的價值,因為投資者並不習慣這些事情由政府一手支配。」

(If you say by law ''Don't invest in China,'' or even possibly withholding the payment of bonds that the United States owes payment on in China -- these things are possibilities, and they have big implications, such as for the value of the dollar because investors are not used to having those things dictated by the government.)

達里奧形容,美國正陷入與中國的「意識形態內戰」(ideological civil war),加上美國經濟不景,以及大規模量化寬鬆「憑空創造鈔票」,這對美國經濟會構成大問題。為此,他對美元是否穩固表示關心。

達里奧又稱,美元穩定目前已受到威脅,而美國正是自己最大的敵人。他表示,若美國國內不合作處理問題,不事生產,入不敷支,美國就會走下坡,而美國正因為這些東西在走下坡。

責任編輯:連兆鋒