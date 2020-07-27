【中國經濟】6月規模以上工業利潤增速加快至11.5% 次季利潤由跌轉升（更新版）

▲ 6月規模以上工業利潤增速加快至11.5% 次季利潤由跌轉升（更新版）

中國經濟繼續復蘇，首6月全國規模以上工業企業實現利潤總額2.51萬億元（人民幣，下同），按年下降12.8%，降幅首5月收窄6.5個百分點。單計6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額6665.5億元，年增11.5%，增速比5月份加快5.5個百分點。

值得注意，今年上半年，工業企業利潤增速呈現「前低後高、由跌轉升」走勢。分季度看，二季度工業企業利潤由跌轉升，年增4.8%，一季度為跌36.7%，尤其是5、6月份，利潤分別增長6.0%和11.5%，增速逐月加快。

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此外，絕大多數行業利潤增速回暖。二季度，41個工業大類行業中，37個行業利潤增速比一季度加快（或降幅收窄、由負轉正），其中25個行業利潤實現增長。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，6月及第二季度工業利潤好轉，主要在於4大原因。分別是工業生產和銷售增長加快、工業品價格降幅收窄、單位成本下降，以及鋼鐵、油氣開採、石油加工、有色等重點行業利潤改善明顯。

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儘管二季度工業企業利潤狀況明顯恢覆向好，不過朱虹稱市場需求依然偏弱，企業生產經營仍然面臨不少困難，上半年累計工業企業利潤仍年降12.8%，且利潤增長結構也有待進一步優化。

她表示，下階段要繼續深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，科學統籌疫情常態化防控和經濟社會發展，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，積極貫徹落實各項援企助企政策，穩住經濟基本盤，不斷鞏固工業經濟回升向好勢頭。

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責任編輯：游昊雲

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