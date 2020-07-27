▲ 【中美角力】央視直播美國成都領館關閉 美國旗清晨落下（有片）

美國早前要求關閉中國駐休斯敦總領事館，中國外交部上周五（24日）要求美國駐成都總領事館72小時內關閉。根據對等原則，該館要於香港時間周一（27日）上午10時前關閉。而周一清晨6時許，館內的美國國旗已降下。

央視旗下中國環球電視網今天（27日）在早上6時許，拍攝到美國駐成都總領事館的工作人員已經離開園區，部分人拿著手提行李；館內美國國旗，亦在稍早前降下。

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而領事館早於周日（26日）晚9點10分左右，已開始拆除門口的徽標。

央視畫面顯示，周日晚間一輛吊車進入美國駐成都總領事館，進行集裝箱吊裝。至晚11點30分，完成集裝箱吊裝後，吊車從領館側門駛出，駛入領館正門。

27日凌晨1點左右，再有5輛運輸卡車在駛入美國駐成都總領事館，在4個半小時後裝載了五個集裝箱、兩個大箱子以及其他物品駛離。吊車也隨即離開領館區域。

央視引述一名駐成都總領事館不願透露姓名的員工透露，一些中國員工將被解僱。該員工又指，一些美國員工不會太快離開中國，因為他們還有很多工作要做，處理完才會離開。但他未提及具體的工作內容。

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而在領事館關閉前，警方允許民眾在該館大門對面的人行道上拍照、拍攝視頻，但時間不能太久。此前在24日，警方曾短暫禁止圍觀人員拍照。

前來圍觀的不僅有成都市民，還不乏專程趕來的外地人。領事館附近的一家包子鋪老闆表示，這兩天圍觀民眾激增，他的包子銷量也猛增。

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責任編輯：鄧國強

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