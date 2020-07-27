【中美角力】內地官媒：48國學者聲明拒絕新冷戰 籲美摒棄冷戰思維

中美關係持續惡化之際，內地官媒報道，由48國學者和活動人士組織的「拒絕新冷戰」視像研討在倫敦時間周六（25日）舉行，並發布聲明強調，任何針對中國的新冷戰都違背人類利益，呼籲美國摒棄冷戰思維。

據「環球網」報道，這次研討會由自中國、美國、英國、印度、俄羅斯、加拿大、委內瑞拉和巴西等國的17位學者和意見領袖參與發言。

此次「拒​​絕新冷戰」倡議的發起人之一、前英國倫敦商業與政策署署長、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員羅思義（John Ross）提到，過去幾十年，美國是唯一公開發動大規模侵略戰爭的國家，給全世界帶來災難，批評美國在聯合國協議框架之外實施單方面製裁，擾亂國際秩序。而對中國發動戰爭的威脅將是一場難以想像的災難。

中國學者：不想以新冷戰回擊美國

他強調，新冷戰是一種對人類的威脅，全世界要反對新冷戰，並在共同抗擊疫情、反對戰爭、應對氣候變化、反對任何形式的種族主義、共同促進經濟和平發展等更加團結和努力。

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中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文則認為，在未來3個月，美國大選之前，是中美關係的高危期。如果發生新冷戰，那將是中美關係、是人類、也是世界的災難。他稱，這是一場公開的政治陰謀。特朗普政府是這場災難的源頭。幸運的是，中國並沒有被「鐵幕演說」激怒，不想尋求以一場新冷戰的方式回擊美國。

中美近日掀起互關領館風波之時，美國國務卿蓬佩奧「共產中國與自由世界的未來」的演講，被外界形容為新世紀的「鐵幕演說」，形同宣告美國與中國的接觸模式正式結束，美中進入新冷戰階段。

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