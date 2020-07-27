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【新冠肺炎】中聯辦：中央可隨時支援抗疫　批少數人對內地醫護存偏見

國情動向 16:09 2020/07/27

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新冠肺炎香港疫情反彈，連日都錄得過百宗新冠肺炎確診個案。中聯辦發言人表示，中央政府高度重視近期香港疫情高發，將隨時應特區政府請求提供一切必要支持。又批評香港有少數人對內地醫護充滿偏見，毫無底線的造謠構陷。

中聯辦發言人昨稱，為了應對香港疫情大幅反彈，中央明確表示，將支持香港提高核酸檢測能力、協助建設「方艙醫院」等。只要特區方面有需要，中央將在醫用物資、醫療設施設備等方面提供大力援助。

提高核酸檢測能力 助建「方艙醫院」

發言人稱，「正當中央政府和內地同胞關切香港疫情之時，正當香港市民期盼在中央政府幫助下，迅速從源頭上阻隔疫情傳播之時」，香港竟有少數人置廣大市民生命安危不顧，拋出各式各樣奇談怪論，令人感到震驚與不恥。

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該發言人提到，有人無端質疑「相關做法不符合本港法例和專業守則」「內地醫護人員無法以英文溝通」，對內地同業充滿傲慢和偏見；有人罔顧香港醫療體系和前線醫護人員承受的巨大壓力，謊稱「本港醫療資源和人手充足，無需內地支援」，這顯然是別有用心地自欺欺人；有人甚至說「內地醫療團隊會把港人基因樣本送往內地」「內地機構的診斷中心可能播疫」，這更是毫無底線的造謠構陷。批評這些論調是有著明顯政治圖謀。

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