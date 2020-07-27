【新冠肺炎】內地新增61宗確診創三個半月新高 其中新疆41宗

國家衞健委周一（27日）公布，內地新增61宗新冠肺炎確診病例，為4月13日以來約三個半月新高。其中本地病例57宗，包括新疆41宗，為7月16日以來本地疫情新高，另外遼寧14宗及吉林2宗。

當日內地新增境外輸入病例4宗（內蒙古2宗，福建1宗，四川1宗），無新增死亡病例；無新增疑似病例。截至目前，內地累計確診病例83,891宗，累計死亡4634人。

據新疆維吾爾自治區衞健委，新增個案中有15人是無症狀感染者轉為確診，均在烏魯木齊市；另新增38名無症狀感染者，包括烏魯木齊市37宗及兵團第十二師1宗。目前，該省累計確診個案178宗，現有170名無症狀感染者；尚有8795人接受醫學觀察。

大連疫情擴散 99條客運班線停運

另據遼寧衛健委通報，大連市新增個案均為無症狀感染者轉為確診病例，另新增12名無症狀感染者。均為大連市報告病例，目前尚有36宗無症狀感染者在定點醫院隔離治療。

吉林衛健委通報稱，新增大連輸入性確診病例2宗（四平市2宗），均是由7月25日吉林省通報的大連疫情輸入的無症狀感染者轉為確診病例。此外，全省再新增無症狀感染者1宗。截至7月26日24時，全省現有無症狀感染者3宗。

通報指出，兩名確診病例均為女性，均為大連凱洋世界海鮮股份有限公司員工。

值得一提是，大連22日爆發此波疫情，首名染疫的確診病例，就是在凱海世界海鮮公司任職的男性員工，之後當地也陸續發現確診者和無症狀感染者，且疫情向外擴散，遼寧的鞍山市，和黑龍江的鶴崗市、綏化市轄下海倫市等地陸續發現無症狀感染者。

據報道，大連市26日起全面開展大規模人群篩查工作，目前已採樣168萬餘人。此外，為阻斷疫情傳播和擴散的渠道，停運了通往北三市(普蘭店、瓦房店、莊河)的全部99條客運班線，乘坐長途客車必須出示7日內核酸檢測結果陰性證明；出租車、網約車禁止跨區域到北三市運營。

責任編輯：蒯宇澄

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