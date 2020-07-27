【A股脈搏】滬指震盪半日縮量微升0.1% 黃金概念走強

中國經濟繼續復蘇，6月全國規模以上工業企業利潤按年增11.5%，增速比5月份加快5.5個百分點。但中美關係持續緊張，美國駐成都總領事館今日關閉，由中方接管。內地股市今日（7月27日）震盪，上證綜指半日微升0.1%。

兩市成交大幅縮量

兩市今日高開，開盤後指數橫盤震盪。盤面上，黃金、農業受消息刺激走強，臨近上午收盤，指數再度回落。截至中午，滬指報3199.67點，升0.09%，深成指報12964.63點，升0.22%，創指報2632.14點，升0.16%。

滬深兩市成交額大幅縮量至5875億元（人民幣，下同），其中，滬市成交2533億元。北向資金半日淨買入1.05億元，其中滬股通淨流出16.53億元，深股通淨買入17.58億元。

從盤面上看，黃金，生物疫苗、農業種植板塊表現較強，景點旅遊、房地產、零售板塊走弱。

業內人士指出，本輪黃金大漲的原因主要是全球央行放水、通脹預期和避險情緒。

中信建投表示，A股將重新呈現出震盪的格局，低估值的金融、地產和周期行業會相對占優。從當前時間點來看，由於外部環境面臨較大的不確定性，經濟內循環才是中國經濟復甦的穩定依靠。

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責任編輯：蒯宇澄

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