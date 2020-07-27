【A股脈搏】滬指震盪縮量升0.26%險守3200 黃金股走強

中國經濟繼續復蘇，6月全國規模以上工業企業利潤按年增11.5%，增速比5月份加快5.5個百分點。但中美關係持續緊張，美國駐成都總領事館今日（7月27日）關閉，由中方接管。內地股市今日震盪，上證綜指縮量收升0.26%。

兩市成交大幅縮量至不足萬億元

兩市今日高開後橫盤震盪。午後兩市延續縮量震盪走勢，資金觀望情緒提升，截至收市，滬指報3205.23點，升0.26%，深成指報12976.87點，升0.32%，創指報2631.76點，升0.15%。

滬深兩市成交額大幅縮量至9272億元（人民幣，下同），終結連續17個交易日突破萬億元，其中，滬市成交4022億元。北向資金全日淨流出15.14億元，為連續第三日淨流出，其中滬股通淨流出38.16億元，深股通淨買入23.02億元。

從盤面上看，黃金，生物疫苗、農業種植板塊表現較強，景點旅遊、國防軍工、房地產、零售板塊走弱。

業內人士指出，本輪黃金大漲的原因主要是全球央行放水、通脹預期和避險情緒。

中信建投表示，A股將重新呈現出震盪的格局，低估值的金融、地產和周期行業會相對占優。從當前時間點來看，由於外部環境面臨較大的不確定性，經濟內循環才是中國經濟復甦的穩定依靠。

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責任編輯：蒯宇澄

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