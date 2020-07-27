  • 31°C
香港時間 : 2020727日 (一) 13:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】北京金融管理局：梳理赴美中概股 引導回歸A股港股

經濟脈搏 13:09 2020/07/27

分享：

中美緊張延伸至金融市場領域，隨著美國監管趨嚴，內地傳媒引述北京金融監管局表示，將對赴美中概股進行梳理，符合回歸條件的，支持其回歸A股或回歸港股發展。  

《新京報》報道，據北京市地方金融監督管理局消息，北京將加強與證監會等監管部門的溝通，爭取出台相關支持政策，在新三板或其他板塊進行試點，引導中概股回國發展。

【中美金融戰】路透社：美國擬廢止審計協議　預示直接嚴管中概股

【中美角力】美議員倡「加辣」嚴管中概股　不通過審計即除牌

該局同時表示，將梳理赴美中概股，符合回歸條件的，支持其回歸A股或回歸港股發展；暫不符合條件的，北京企業上市綜合服務平台可以提供全面服務。北京將在抗疫同時促進發展，繼續推動北京市優質科創企業根據自身發展實際，選擇境內外合適的資本市場融資。

自瑞幸咖啡爆出業績造假以來，中概股受到放大檢視。近期有消息稱，特朗普政府計劃很快取消美國和中國審計當局之間的2013年協議，此舉或預示對中概股更廣泛的壓制。 焦點中概股網易（09999）及京東（09618）早前已相繼來港第二上市。

【中美金融戰】李小加：美國政治壓力加大 促使大量中概股回流（第二版）

【中美金融戰】中概股在美再遇挫 港交所有著數？

【網易上市】中概股二次上市 回流潮還是逃亡潮？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】美議員倡「加辣」嚴管中概股　不通過審計即除牌
2020/07/22
【中美角力】美議員倡「加辣」嚴管中概股　不通過審計即除牌
【中美金融戰】路透社：美國擬廢止審計協議　預示直接嚴管中概股
2020/07/14
【中美金融戰】路透社：美國擬廢止審計協議　預示直接嚴管中概股
【中美金融戰】李小加：美國政治壓力加大 促使大量中概股回流（第二版）
2020/06/05
【中美金融戰】李小加：美國政治壓力加大 促使大量中概股回流（第二版）
【中美金融戰】中概股在美再遇挫 港交所有著數？
2020/06/05
【中美金融戰】中概股在美再遇挫 港交所有著數？
【網易上市】中概股二次上市 回流潮還是逃亡潮？
2020/06/02
【網易上市】中概股二次上市 回流潮還是逃亡潮？
香港股票 A股 第二上市 審計 中國概念股 北京 中國 美國

上一篇文章

路透調查：中國今年經濟料增2.2% 中美關係仍是不穩定因素

下一篇文章

【A股脈搏】滬指震盪半日縮量微升0.1% 黃金概念走強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

深圳樓市調控收緊　標誌危機政策退出
深圳樓市調控收緊　標誌危機政策退出
【中國經濟】習近平倡立足「國內大循環」　如何解讀？
【中國經濟】習近平倡立足「國內大循環」　如何解讀？
滙豐中國回應關閉深圳龍崗支行：正常網點調整
滙豐中國回應關閉深圳龍崗支行：正常網點調整
【中國樓市】繼深圳史上最嚴調控 東莞收緊政策劍指二手樓 3年限售
【中國樓市】繼深圳史上最嚴調控 東莞收緊政策劍指二手樓 3年限售
史上最嚴樓市調控落地一周 深圳樓價降溫二手成交大跌5成
史上最嚴樓市調控落地一周 深圳樓價降溫二手成交大跌5成
習近平保證不鎖國　澄清外界對「內循環」疑慮
習近平保證不鎖國　澄清外界對「內循環」疑慮