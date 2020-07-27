【中美角力】北京金融管理局：梳理赴美中概股 引導回歸A股港股

中美緊張延伸至金融市場領域，隨著美國監管趨嚴，內地傳媒引述北京金融監管局表示，將對赴美中概股進行梳理，符合回歸條件的，支持其回歸A股或回歸港股發展。

《新京報》報道，據北京市地方金融監督管理局消息，北京將加強與證監會等監管部門的溝通，爭取出台相關支持政策，在新三板或其他板塊進行試點，引導中概股回國發展。

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該局同時表示，將梳理赴美中概股，符合回歸條件的，支持其回歸A股或回歸港股發展；暫不符合條件的，北京企業上市綜合服務平台可以提供全面服務。北京將在抗疫同時促進發展，繼續推動北京市優質科創企業根據自身發展實際，選擇境內外合適的資本市場融資。

自瑞幸咖啡爆出業績造假以來，中概股受到放大檢視。近期有消息稱，特朗普政府計劃很快取消美國和中國審計當局之間的2013年協議，此舉或預示對中概股更廣泛的壓制。 焦點中概股網易（09999）及京東（09618）早前已相繼來港第二上市。

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