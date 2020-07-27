【孟晚舟案】央視曝滙豐孟晚舟神秘約會　「構陷華為」爭議未息（有片）

▲ 【孟晚舟案】央視曝滙豐孟晚舟神秘約會 「構陷華為」爭議未息

人民日報日前發表文章，指稱滙豐銀行 （0005） 參與構陷、協助美國捏造罪證陷害華為首席財務官孟晚舟，滙豐一度在社交媒體發聲明否認。但中央電視台旗下中國環球電視網（CGTN）訪問「知情人士」，指滙豐2013年與孟晚舟在一間餐廳會面，存在許多疑點。

央視訪文片段連結：http://t.cn/A6ysTWpf

人民日報日前再發文，指控滙豐「參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證」陷害孟晚舟。滙豐罕有在官方微信發聲明，以3點回應，強調並無沒有參與美國司法部對華為展開調查的決定。但滙豐帖文後來據報已不能顯示。

事件未就此結束。CGTN女主播劉欣近日訪問「知情人士」，曝光滙豐與孟晚舟2013年一次會晤存在許多疑點；而這次會面，據受訪者稱，是由滙豐主動提出。

CGTN訪問知情者：滙豐2013年主動邀孟晚舟見面

「知情者」在訪問中說，2013年8月，孟晚舟被指與滙豐一名高管在香港一間餐廳見面，期間說明華為在伊朗的業務和合規性，而用作說明的文件後來被滙豐呈交予美國司法部，成為孟晚舟引渡案的關鍵證據。

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對於早前報道指，這次會面由華為提出，惟知情人士向劉欣稱，從各方面渠道了解到會面由滙豐邀請華為，與滙豐的陳述存在偏差；並指正常來說，銀行邀請客戶高層一般是透過電郵邀請，但會面前沒有發出電郵。

CGTN在官方微博發布這段訪問時點評稱，儘管滙豐發表聲明，稱其對華爲「沒有任何惡意」，也沒有「構陷華爲」，但相關細節仍存在諸多疑點。

美國前檢察官唐恩（Einar Tangen）稍早前稱，相信華為不會提出會面；而且。銀行在會面前一般要求客戶傳送所需文件，以準備討論。

CGTN：會晤中的說明文件 後來變了呈堂證供

也有質疑者指，滙豐總行大廈有很多辦公室及會議室，但卻要約晤孟晚舟在餐廳見面，令人費解。

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滙豐日前在官方微信公眾號「滙豐中國企業」發文，回應官媒的「構陷孟晚舟」指控，強調自身並無介入美國司法部關於「承認華為首席財務官或投訴華為的決定」，而美方對華為發起的調查非由滙豐引發，皆因針對華為的詳細審查在滙豐2016年末被捲入前早已存在。

滙豐強調，對華為沒有任何惡意，亦無「構陷」及「設置陷阱誘捕」華為，向美國司法部提供有關華為的資料，只是應官方正式要求，上述材料亦僅限於事實性訊息，沒有「編造證據或隱瞞事實，也不會歪曲事實或為了自己的利益傷害任何客戶。」

滙豐過往只是重申，向美方提供華為資料只是應美國司法要求，今次就首次披露，滙豐是關注到2012年12月和2013年1月，媒體關於華為與香港星通關係報導後，向華為進行例行詢問，而此舉是履行銀行了解客戶義務的正常流程。

責任編輯：鄧國強

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