【中美角力】星籍「中國間諜」美國被捕內情曝光　涉F-35隱形戰機技術

美國司法部24日宣布，新加坡人楊忠偉（Jun Wei Yeo，音譯，又名：Dickson Yeo）針對他以美國的顧問公司為掩護、替中國情報機關蒐集情資一事認罪。他於上周五在美國哥倫比亞特區聯邦地區法院出庭，法新社指收集的情報涉及F-35隱形戰機技術。

美國助理司法部長德梅斯（John Demers）在聲明中表示，中國政府使用一系列的欺騙手段，從毫無戒備的美國人那裡獲取敏感資訊，楊忠偉是其中一個計劃的核心，他利用職業社交網站和假的顧問公司，誘騙中國政府可能感興趣的美國人上門。這是中國政府利用美國社會開放性的又一個例子。

楊忠偉認罪，坦承在2015年至2019年期間為中國情報部門工作，負責「挖掘並評估能夠獲得寶貴、非公開情報的美國人」，包括獲得高級別安全許可的美國軍方人員和政府雇員。

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法新社指，楊忠偉在新加坡國立大學工作時受聘於中國情報機關。他曾從事「一帶一路」的研究，並撰寫過相關文章。楊在中國指示下，成立虛假顧問公司並招聘人手，收逾400份履歷，90%是有安全許可的美國軍事或政府人員。他將中國感興趣的對象情報，交給中國中間人，並順利招募若干人為他工作，多數是有經濟困難的人。

楊忠偉付錢給願意為他工作的人，要他們寫報告，包括一名參與空軍F-35B匿蹤（隱形）戰鬥機計劃的文職人員、一名曾在阿富汗服役的國防部軍官、一名國防部官員，各獲2000美元報酬。

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他表面上聲稱是他的亞洲客戶要的，但私底下他把報告轉交給中國政府。楊忠偉在事實陳述書中，承認完全知道為中國情報機關工作，曾與代理人見面數十次，到中國時獲得特別招待。

楊忠偉於2019年11月飛抵美國時被捕。法院將於10月判刑。他最重會被判10年監禁。《華爾街日報》則指出，案件與休斯敦總領事館一事無關。

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責任編輯：游昊雲

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