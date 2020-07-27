【中美角力】中方從正門進入成都美領館 稱「光明正大接管」（有片）

中美關係惡化，下令要求對方關閉領館。新華社報道，今日（27日）上午10時，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。

外交部軍控司官方微博稱，「我們是從正門進入，光明正大接管的」，似是突顯日前美方從後門破門接管中國駐休斯敦總領事館。

胡錫進：美方解僱中方僱員 補償不足

另外，官方《環球時報》胡錫進表示，美國駐成都總領事館有一批中方僱員，美方突然解僱他們應當依法依承諾給予補償，「但是美方給予其中一些人的補償不足，令他們不滿」。

此前，美國駐成都總領事館的工作人員，對領館內進行最後的清理，今日清晨並降下美國國旗。

【中美角力】央視直播美國成都領館關閉 美國旗清晨落下（有片）

【中美角力】成都美領館銘牌拆除 美媒：外交官須30天離華（有片）

【中美角力】美方破門入休斯敦中領館 華春瑩斥美如同入室盜竊

美國早前突然要求中國關閉駐休斯敦總領事館，中方隨後反擊，要求關閉成都美領館。而美國要求中國關閉駐休斯敦總領事館的限期，在當地時間上周五（24日）下午4時屆滿，美方執法人員之後試圖進入總領事館，惟發現多道大門被鎖上，須破門強行打開領事館的後門進入。

中國外交部發言人汪文斌回應稱，中國駐休斯敦總領館館舍是外交領事館舍，也是中國的國家財產。根據《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》，美方不得該館舍。對於美方強行進入該館舍，中方強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉，中方將就此作出正當和必要反應。

外交部另一發言人華春瑩亦在Twitter發文批評，美方的行為與入室盜竊無異。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解