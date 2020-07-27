路透調查：中國今年經濟料增2.2% 中美關係仍是不穩定因素

路透最新調查結果顯示，後疫情時代的中國經濟將穩步復甦，超預期的二季度表現令分析師紛紛上調全年預估，中值升至2.2%，其中三四季度分別為5.2%和6.1%。但不少分析人士提出，中美關係緊張態勢或令貿易和製造業承壓。

路透7月對逾30家機構的調查顯示，分析師預料中國二季度經濟增長中值為2.2%。瑞銀經濟學家汪濤等在最新報告中稱，考慮到大部分國內經濟活動已基本恢復常態，三四季度GDP按月增長勢頭應會減弱，不過整體經濟仍有望進一步回暖（假設國內疫情不會再次大規模爆發）。因此將今年增速預測從此前的1.5%上調至2.5%。

分析師對中國經濟明年增速預計為增長8%，較前次預測有所下修，四個季度增速逐月下降，其中一季度或高達17.4%。

今明兩年的CPI通脹率預計為2.7%和2%，均較前次預估的3.3%和2.2%下調。

經濟反彈 政策寬鬆力度料減弱

而隨著經濟逐步恢復，政策寬鬆力度也在減弱。受訪機構並普遍預計人行三季度會將一年期LPR（貸款市場報價利率）下調10基點至3.75%，此後至明年均保持不變；一年期定存利率則繼續持穩於1.5%。

瑞銀汪濤指出，雖然二季度整體經濟大幅反彈，但鑑於經濟活動仍未完全恢復常態、勞動力市場依然承壓，即將召開的政治局會議預計仍會維持目前宏觀政策的寬鬆基調，以支持下半年經濟的複蘇。不過，二季度經濟的強勁反彈可能降低了政府短期內加碼政策寬鬆的可能性。

她認為，年內下調存款基準利率的可能性很低。人行可能仍會在年內進行定向降準（規模相當於全面降準25個基點），還會在年內下調中期借貸便利（MLF）利率至多5-10個基點（此前預測為下調10-20個基點）。

野村經濟學家陸挺認為，進入下半年，隨著一系列不利因素的出現，中國經濟復甦的步伐預計放緩。這其中包括：出於防疫而保持社交距離不利於需求恢復；中國加碼刺激政策的意願不強；中美緊張關係升級將衝擊相關出口和製造業投資等。

中美緊張料衝擊出口和製造業投資

汪濤也指出，預測所面臨最大的下行風險來自全球及/或國內疫情再次爆發；此外，中美關係緊張態勢升級（包括美國收緊對華科技出口限制等）、供應鏈存在脫鉤壓力，以及企業利潤前景疲弱，這些因素可能會拖累企業資本開支意願，令貿易和製造業活動承壓。

植信投資研究院首席經濟學家連平對今年經濟更為樂觀，認為整體經濟運行的「V型」反彈之勢已確立，下半年的表現會更加優於上半年，預計三四季度GDP為7.0%和7.8%，全年GDP增​​長3.3%左右。

但他們也指出，在世界經濟整體陷入衰退的背景下，美國經濟可能成為下半年最大的不確定性，是中國出口最大的不確定性，勞動密集型產品出口對出口整體可能形成持續性的拖累，下半年出口可能繼續回升，但依然存在一定變數。

責任編輯：蒯宇澄

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