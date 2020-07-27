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「新冷戰不足道中美險境」 美智庫：中國挑戰獨一無二

國情動向 14:58 2020/07/27

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「新冷戰不足道中美險境」 美智庫：中國挑戰獨一無二

中美關係急轉直下，美國國務卿蓬佩奧演講有評論稱之「新鐵幕演講」，而「新冷戰」亦成為形容中美關係流行語。但美國有智庫認為，「新冷戰」根本不足以形容中美現時危險境地，皆因美國崛起以來從未遇到過中國這樣的對手，中美鬥爭會定義我們的時代。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）主席兼行政總裁肯普（Frederick Kempe）撰文，形容美國目前情況前所未見。他提到，自己較早前亦以「新冷戰」評論中美關係，但他指出：

「（中美關係事態）很易令人形容新冷戰進入了更熱的階段，不過，這種描述並不足以形容，現時局勢的歷史新穎之處，以及劃時代的巨大意義。」

（It's tempting to brand this a hotter phase of a new Cold War. However, that language understates the historic novelty of what's unfolding and its epochal enormity.）

肯普稱，美國現時處境獨一無二，因為自從美國崛起成為全球大國以來，從未遇到過中國這樣，在政治、經濟、科技、軍事以至社會等諸多領域，都如此強而有力的對手。

路透社：拜登如當總統 中美關係恐壞過特朗普當政

中美恐爆「資本戰」 基金之王達里奧：徒損美元地位

另一嶄新之處，肯普表示，是現代歷史上從沒有一個國家如中國迅速崛起；中國全球經濟總量佔比，從1980的2%增至2019年的20%，這令中國毋須經歷較漸進演變，就得以在應對全球挑戰中扮演重要角色。

肯普續稱，同樣嶄新的是，中美經過40年渴望合作後，現正陷於一場足以定義我們時代的競賽；這不是爭奪世界支配權的鬥爭，但會顯著左右「世界的意志」（world determination），影響民主或威權、市場資本主義或國家資本主義在未來誰更受青睞；考慮到這場競賽在大數據、人工智能、量子電腦、生物工程等前所未有的科技下變化下展開，這時代就更獨一無二。

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肯普認為，如果要理解現時的危險，比作1945年二戰結束，至1962年古巴導彈危機這段時期會較為合適。美蘇在戰後幾乎打響核戰，直至古巴導彈危機後才定下來，開展締造核協議、舉行峰會、互相承認對方紅線，以避免戰爭災難合作模式。

肯普又稱，今天的「柏林」或會是台灣與南海加起來的地區，決定中美競賽走向。

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責任編輯：連兆鋒

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