▲ 「新冷戰不足道中美險境」 美智庫:中國挑戰獨一無二

中美關係急轉直下,美國國務卿蓬佩奧演講有評論稱之「新鐵幕演講」,而「新冷戰」亦成為形容中美關係流行語。但美國有智庫認為,「新冷戰」根本不足以形容中美現時危險境地,皆因美國崛起以來從未遇到過中國這樣的對手,中美鬥爭會定義我們的時代。

美國智庫大西洋理事會(Atlantic Council)主席兼行政總裁肯普(Frederick Kempe)撰文,形容美國目前情況前所未見。他提到,自己較早前亦以「新冷戰」評論中美關係,但他指出:

「(中美關係事態)很易令人形容新冷戰進入了更熱的階段,不過,這種描述並不足以形容,現時局勢的歷史新穎之處,以及劃時代的巨大意義。」

(It's tempting to brand this a hotter phase of a new Cold War. However, that language understates the historic novelty of what's unfolding and its epochal enormity.)

肯普稱,美國現時處境獨一無二,因為自從美國崛起成為全球大國以來,從未遇到過中國這樣,在政治、經濟、科技、軍事以至社會等諸多領域,都如此強而有力的對手。

路透社:拜登如當總統 中美關係恐壞過特朗普當政

中美恐爆「資本戰」 基金之王達里奧:徒損美元地位

另一嶄新之處,肯普表示,是現代歷史上從沒有一個國家如中國迅速崛起;中國全球經濟總量佔比,從1980的2%增至2019年的20%,這令中國毋須經歷較漸進演變,就得以在應對全球挑戰中扮演重要角色。

肯普續稱,同樣嶄新的是,中美經過40年渴望合作後,現正陷於一場足以定義我們時代的競賽;這不是爭奪世界支配權的鬥爭,但會顯著左右「世界的意志」(world determination),影響民主或威權、市場資本主義或國家資本主義在未來誰更受青睞;考慮到這場競賽在大數據、人工智能、量子電腦、生物工程等前所未有的科技下變化下展開,這時代就更獨一無二。

美國「放棄接納中國」 新加坡學者:沒有人能排除戰爭

內地官媒:48國學者聲明拒絕新冷戰 籲美摒棄冷戰思維

肯普認為,如果要理解現時的危險,比作1945年二戰結束,至1962年古巴導彈危機這段時期會較為合適。美蘇在戰後幾乎打響核戰,直至古巴導彈危機後才定下來,開展締造核協議、舉行峰會、互相承認對方紅線,以避免戰爭災難合作模式。

肯普又稱,今天的「柏林」或會是台灣與南海加起來的地區,決定中美競賽走向。

美卿吹響反華集結號 京如何不隨美起舞?

星籍「中國間諜」美國被捕內情曝光 涉F-35隱形戰機技術

胡錫進再倡製造更多核導彈 「震懾美國瘋子」

特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕(訂戶專享)

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒