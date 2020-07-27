  • 32°C
香港時間 : 2020727日 (一) 15:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】胡錫進叫美國勿欠錢就走　稱成都領館爆勞資糾紛

國情動向 14:58 2020/07/27

分享：

美國駐成都總領事館因應中方要求，如期在今早關閉。人民日報社旗下《環球時報》總編輯胡錫進在微博發帖稱，據他了解，總領館有一批中方僱員突然被美方解僱，獲得的補償亦不足，令他們不滿。

胡錫進在微博表示，中美互相關閉領事館是由美方挑起，認為中美關係惡化會讓兩邊都有一些人失去工作，令人遺憾；他又指，美國駐成都總領館是美國政府機構，遣散當地僱員時，理應善待他們，展現美國政府的人文關懷和遵守駐在國當地勞動法。

【中美角力】央視直播美國成都領館關閉　美國旗清晨落下（有片）

【中美角力】中方從正門進入成都美領館 稱「光明正大接管」（有片）

但胡錫進聲稱：

據老胡了解，該領館有一批中方僱員，美方突然解僱他們應當依法依承諾給予補償，但是美方給予其中一些人的補償不足，令他們不滿。

胡錫進又說，雖然有關僱員是中國人，但他們長期服務於美國的外交機構，對美方作出貢獻；並稱他們的僱主是富裕的美國政府，而非一個資不抵債的破產戶，理應在失去工作時，有權獲得補償。

美駐成都總領館這就走了，別帶著欠當地僱員補償金的名聲走，給當地留個好印象吧。

【中美角力】成都美領館銘牌拆除　美媒：外交官須30天離華（有片）

【中美角力】美駐成都總領館人員收拾物品 清出垃圾疑藏已碎文件（有片）

央視旗下中國環球電視網今天（27日）稍早前報道，館方在早上6時許降下美國旗，工作人員相繼離開園區，部分人拿著手提行李，反映該館如期在今早上撤館。

央視引述一名駐成都總領事館不願透露姓名的員工透露，一些中國員工將被解僱。該員工又指，一些美國員工不會太快離開中國，因為他們還有很多工作要做，處理完才會離開。但他未提及具體的工作內容。

《華爾街日報》引述知情人士報道，領事館的美國外交官被要求在30天內離開中國。

【中美角力】美控中國駐休斯敦領館涉間諜活動 暗示與新冠疫苗研究有關

【中美角力】胡錫進稱美國駐成都領館需在周一上午關閉　網民：什麼時候冒煙

「新冷戰不足道中美險境」 美智庫：中國挑戰獨一無二

【中美角力】星籍「中國間諜」美國被捕內情曝光　涉F-35隱形戰機技術

中美恐爆「資本戰」 基金之王達里奧：徒損美元地位

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

內政 政治 勞資糾紛 中美關係 中國外交部 環球時報 成都 中國 美國 人民日報

上一篇文章

英報告：中國監控最嚴密 山西太原每千人有近120部CCTV

下一篇文章

「新冷戰不足道中美險境」 美智庫：中國挑戰獨一無二
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國產兩棲大飛機AG600海上首飛成功 能4小時巡遍南海
國產兩棲大飛機AG600海上首飛成功 能4小時巡遍南海
美國「放棄接納中國」 新加坡學者：沒有人能排除戰爭
美國「放棄接納中國」 新加坡學者：沒有人能排除戰爭
【中美角力】中國「買買買」再買不到穩定中美關係
【中美角力】中國「買買買」再買不到穩定中美關係
【中美角力】路透社：拜登如當總統 中美關係恐壞過特朗普當政
【中美角力】路透社：拜登如當總統 中美關係恐壞過特朗普當政
【中美角力】解放軍南海訓練畫面曝光 戰機發射數千枚實彈（有片）
【中美角力】解放軍南海訓練畫面曝光 戰機發射數千枚實彈（有片）
【中美角力】胡錫進再倡製造更多核導彈 「震懾美國瘋子」
【中美角力】胡錫進再倡製造更多核導彈 「震懾美國瘋子」