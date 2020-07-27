【中美角力】胡錫進叫美國勿欠錢就走　稱成都領館爆勞資糾紛

美國駐成都總領事館因應中方要求，如期在今早關閉。人民日報社旗下《環球時報》總編輯胡錫進在微博發帖稱，據他了解，總領館有一批中方僱員突然被美方解僱，獲得的補償亦不足，令他們不滿。

胡錫進在微博表示，中美互相關閉領事館是由美方挑起，認為中美關係惡化會讓兩邊都有一些人失去工作，令人遺憾；他又指，美國駐成都總領館是美國政府機構，遣散當地僱員時，理應善待他們，展現美國政府的人文關懷和遵守駐在國當地勞動法。

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但胡錫進聲稱：

據老胡了解，該領館有一批中方僱員，美方突然解僱他們應當依法依承諾給予補償，但是美方給予其中一些人的補償不足，令他們不滿。

胡錫進又說，雖然有關僱員是中國人，但他們長期服務於美國的外交機構，對美方作出貢獻；並稱他們的僱主是富裕的美國政府，而非一個資不抵債的破產戶，理應在失去工作時，有權獲得補償。

美駐成都總領館這就走了，別帶著欠當地僱員補償金的名聲走，給當地留個好印象吧。

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央視旗下中國環球電視網今天（27日）稍早前報道，館方在早上6時許降下美國旗，工作人員相繼離開園區，部分人拿著手提行李，反映該館如期在今早上撤館。

央視引述一名駐成都總領事館不願透露姓名的員工透露，一些中國員工將被解僱。該員工又指，一些美國員工不會太快離開中國，因為他們還有很多工作要做，處理完才會離開。但他未提及具體的工作內容。

《華爾街日報》引述知情人士報道，領事館的美國外交官被要求在30天內離開中國。

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責任編輯：鄧國強

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