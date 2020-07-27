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英報告：中國監控最嚴密 山西太原每千人有近120部CCTV

國情動向 14:58 2020/07/27

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英國科技網站Comparitech一項最新研究顯示，中國的城市正處全球最嚴密的CCTV監控之下，全球7.7億部閉路電視，中國佔54%，即約4.15代部；而全球設置最多閉路電視的20個城市中，18個在中國。其中山西太原每千人有近120部CCTV，是人均閉路電視數量最高。

Comparitech探查了150個國家的政府、警察網站等，調查由國家政府設置的攝像頭數量。結果發現，全球使用最多閉路電視攝像頭的20個城市當中，有18個位於中國，另兩個是英國倫敦和印度海得拉巴。中國城市佔比較去年提高，去年前10個城市中，中國佔8個。

以每千人的CCTV數量計，今年報告全球最多監控的城市依次為太原、無錫、倫敦、長沙、北京、杭州、昆明、青島、廈門、哈爾濱、蘇州、上海、烏魯木齊、成都、深圳、海得拉巴、濟南、瀋陽、合肥、天津。

京滬閉路電視達百萬

其中，太原約有46.5萬部閉路電視，每一千人就有119.57部。排第二的無錫，有30萬部閉路電視，每千人就有92.14部。第三倫敦，較去年升3位，現有逾62.7萬部閉路電視，每一千人就有67.47部。

另外，北京、上海分別有115萬及100萬閉路電視，每千人分別有56.2部及39.96部。

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值得注意，去年的排名中，頭20名還有曾經有新加坡、美國、澳洲、俄羅斯、德國等國家的城市，但今年都被中國取代。

支持國家設置閉路電視的意見認為，這有助於改善治安，但反對者認為監控設備侵犯隱私、限制自由。但Comparitech報告指出，閉路電視增加與犯罪指數降低幾乎沒有關係。即是更多閉路電視不一定會降低犯罪率。

不過，監控設備仍然繼續上升。報告引述IHS Markit的報告，明年全球將安裝超過10億個監控鏡頭。

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